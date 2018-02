De Bruyne raakt de vliegende tackles stilaan beu: "Het begint soms te frustreren" Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 44 Premier League De vliegende tackles beginnen te frustreren. Kevin De Bruyne (26) blies het oor van ref Bobby Madley vol, voor zijn bank ging Pep Guardiola tekeer als een Catalaanse stier. De Rode Duivel kan de tikken op enkels en ledematen sinds half december bijna niet meer op een hand tellen. Mikpunt De Bruyne, mikpunt City. Incasseren maar. En hopen dat ze erge blessures vermijden.

Als ze een team voetballend niet af kunnen stoppen, zoeken ze naar andere manieren. Bij Manchester City hebben ze stilaan genoeg van de trappen richting zijn spelers. Matt Philips katapulteerde woensdag Brahim Diaz hoog in de lucht. Slechts geel. Noord-Ier James McClean probeerde op volle snelheid een counterende De Bruyne langs achteren neer te maaien. De middenvelder wipte even op, bleef op de been en maakte de actie die hijzelf had opgezet zelf af. Voor zijn bank ontplofte Pep Guardiola, briesend als een stier. McClean kreeg geel, maar voor De Bruyne had die kaart een andere kleur mogen hebben. “Ik heb de tackle nog maar net teruggezien”, zei hij. “Laten we zeggen dat er geen bal in de buurt was.”

Il vole au-dessus des tacles ! @DeBruyneKev inscrit le deuxième but de @ManCity ce soir. Mais le Diable Rouge l'a échappé belle! pic.twitter.com/B5N9Kbb0RL — VOOsport (@VOOsport) 31 januari 2018

Op een hand kan De Bruyne de aanslagen op ledematen niet meer tellen. Hij voelt nu wat Eden Hazard al zes seizoenen moet ondervinden. Als je te goed bent voor de tegenstander, hakken ze genadeloos op je in. Op Manchester United plantte er een zijn studs op De Bruynes onderbeen. Dele Alli (Tottenham) zette er twee weken later nog een merkteken bij na een tackle over de bal.

Er was die drieste tackle langs achteren van Jason Puncheon (Crystal Palace) op Oudjaar, waar hij uit voorzorg met de draagberrie van het veld moest en slechts een bloed-uitstorting aan overhield. En nu dus McClean, die hem eigenlijk een pootje wilde lichten. “Waarom altijd ik, zeg je?”, counterde De Bruyne. “Ik loop in het midden. Ik krijg veel ballen, ga vaak in duel. De ref vertelde me dat de speler me niet voldoende raakte voor rood. Ik vertelde hem: ‘Natuurlijk, ik voelde hem komen, ik sprong op.”

De Bruyne is niet de enige bij City die de wonden likt. Leroy Sané is minstens zes weken out na een schandalige aanslag in de FA Cup tegen Cardiff. David Silva, die zich woensdag ook niet onbetuigd liet in een duel, sukkelt na een tackle. “Ik snap echt niet wat de tegenstander denkt”, zegt De Bruyne. “Je kan toch ook aan een shirt trekken. Veel effectiever en minder gevaarlijk dan een tackle. Het begint soms te frustreren. Veel teams maken een pak fouten tegen ons. En maken wij er eentje krijgen wij geel. Ik kan soms niet geloven hoe het mogelijk is. Hopelijk lopen we niet meer blessures op. Zeker niet in de voorste linie.”

Pep Guardiola maakt zich grote zorgen. Hij schreeuwt al weken om meer berscherming van zijn spelers. Iets waar enkele oud-internationals in Engeland nogal lacherig over doen. Tackles maken nu eenmaal deel uit van de voetbalcultuur. De Bruyne: "Zolang het niet gebeurt met de intentie om iemand pijn te doen, is er voor mij geen probleem. Anders word ik wél kwaad. Voetbal draait om schoonheid en fairplay, niet om tegenstanders van het veld trappen."

De Bruyne maakte woensdag overigens de honderdste van City dit seizoen in alle competities. De teller staat ondertussen op 101. “Ik wist niet dat we al zoveel goals hadden gemaakt. We zijn daar niet mee bezig. We proberen gewoon elke match te winnen en zoveel mogelijk te scoren. Ik prefereer titels en prijzen boven doelpunten.” Waarop een reporter merkte dat hij die 100ste achter zijn naam heeft. Een schalkse De Bruyne: “Daarom dat ik die gemaakt heb, hé. (knipoog) Ik wist het hé. Ik krijg tegenwoordig meer mogelijkheden. Ik had er een paar meer kunnen maken. Geen vijf, wel laten we zeggen drie.” De Bruyne scoorde bijna met een fenomenale lob. “Jammer dat de keeper er die redt. De bal ging er zeker in.”