De Bruyne pakt uit met goal én assist tegen West Ham: op weg naar zijn productiefste seizoen ooit bij City

19 februari 2020

22u20 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 0 WHU WHU West Ham United Premier League Een doelpunt en een assist. In zijn eentje legde hij West Ham over de knie. Met zijn achtste goal van het seizoen evenaart Kevin De Bruyne (28) zijn beste return uit 2017-18. Daar gaat hij straks over.

Met assists en doelpunten heeft hij dit seizoen een voet in 24 goals. Zoals in 2016-17 en 2017-18 over de hele jaargang. Dit wordt zijn productiefste seizoen in dienst bij City, maar een hoofdvogel zal het niet opleveren - ver in de schaduw van Liverpool.

En daar is doelpunt nummer 8⃣ voor @DeBruyneKev in de @premierleague. 🇧🇪 pic.twitter.com/q8xNyLY1tv Play Sports(@ playsports) link

Het record van Thierry Henry uit 2003 heeft hij nu echt wel in zicht. Twaalf wedstrijden heeft hij nog om het te breken. Een beslissende pass in een op drie? Moet lukken toch. Rodri kopte in de inhaalmatch tegen West Ham zijn corner tegen de touwen - de aanstormende Laporte kwam er niet meer aan. Assist nummer zestien voor De Bruyne.

Nood aan een assist op maat?

1⃣ adres ➡ @DeBruyneKev 💪 pic.twitter.com/l7SJz42ifX Play Sports(@ playsports) link

Voor Man City was de zege een opsteker na de storm van de voorbije dagen. CEO Ferran Soriano herhaalde in een interview op de officiële website dat City niet gesjoemeld heeft met de sponsorcontracten en dat ze de Champions Leagueschorsing voor twee jaar met alle middelen zullen aanvechten. Strijdvaardig, maar wat moeten ze anders zeggen? Ook het City-publiek, opgezweept door de verklaringen van zijn leiders, keerde zich tegen de UEFA (maffia).