De Bruyne overleeft alweer horrortackle. Geen breuk, wel stevig mankend - "Ik ben oké", zegt hij in eerste reactie

16u13

Bron: HLNinEngeland 1291 Kristof Terreur in London Premier League Aan erger ontsnapt. De handen op het aangezicht. Het rechterbeen in een verstevigde verband. Kevin De Bruyne werd op de laatste dag van het jaar van het veld geschopt. Een horrortackle van Crystal Palacespeler Jason Puncheon. Na het laatste fluitsignaal probeerde hij te wandelen met twee kines die hem ondersteunden. “Ik ben oké”, zei hij bij het binnenwandelen van de tunnel. Hij verliet het stadion mankend, zonder krukken: er werd geen breuk vastgesteld. Toch positief nieuws.

Hij wou net de laatste counter opzetten na een gemiste counter van Milivojevic. Van zijn linkerkant kwam Jason Puncheon te laat inglijden. Zijn twee benen, waarvan het ene van de grond, namen die van De Bruyne mee. Horrortackle. Onze landgenoot schreeuwde het uit. Het handje van De Bruyne ging meteen in de lucht. Hij wuifde. Een teken dat het ernstig was. Het duurde een tijdje voor de dokter het veld op mocht voor verzorging, maar die maakte meteen het gebaar dat een trainer liever niet ziet: draagberrie. Handen op en neer.

Het rechterbeen van De Bruyne werd in een verstevigend verband gelegd voor hij op de draagberrie werd gelegd. Met de handen op het voorhoofd en lijkbleek werd hij van het veld gedragen. Een verband uit voorzorg? De eerste tekenen leken positief. Met twee stafleden die hem ondersteunden probeerde hij te stappen. Geen beenbreuk? Hij verliet Selhurst Park stevig mankend, gouden hoofdtelefoon op de oren, recht de bus op. Met de schrik vrij? "Over Kevin kan ik je nog niks zeggen: we zullen maandag zien", zei Guardiola. "Hij heeft geluk gehad.”

City verloor bij Crystal Palace (0-0) voor het eerst augustus punten, maar dat was bijzaak. Als ze De Bruyne maar niet voor een tijdje kwijt zijn. De Bruyne overleefde twee weken geleden ook al een aanslag van Dele Alli. Guardiola: “Met Kevin hebben we in het verleden al geluk gehad. Tegen Tottenham en Newcastle kwamen we met de schrik vrij, vandaag niet. Ik hou van het fysieke spel in de Premier League, maar de ref moet de spelers beschermen. Niet alleen de beste, alle spelers. Ze hebben ook vaders en moeders. Mensen focussen op schwalbes. In dit land is er meer contact toegestaan dan elders, maar er zijn limieten.”

Kevin De Bruyne leaving Selhurst Park limping. Not on crutches. #mcfc pic.twitter.com/hiMyGdhxrI Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Lijst met geblesseerde Duivels

Kevin De Bruyne is zo de zesde Rode Duivel die in de lappenmand valt. Een overzicht.

• Toby Alderweireld viel op 1 november in het Champions Leagueduel tegen Real Madrid uit met een hamstringblessure. De verdediger van Tottenham staat nog een maand aan de kant.

• Nacer Chadli maakte vorige zaterdag tegen Stoke City na een maand blessureleed zijn comeback. Lang kon de middenvelder van West Brom niet van de terugkeer genieten, na zestien minuten moest hij de wedstrijd staken met een hamstringblessure. Zo ligt Chadli opnieuw twee maanden in de ziekenboeg.

• Vincent Kompany viel afgelopen woensdag na tien minuten (alweer) out met problemen aan de kuit. De blessure zou echter meevallen, de verdediger staat enkele dagen aan de kant.

• Marouane Fellaini heeft nog altijd last aan de knie. Zijn laatste wedstrijd dateert van 25 november. Hij zou nog enkele dagen out zijn.

• Romelu Lukaku moest gisteren noodgedwongen op een draagberrie naar de kant na een stevig luchtduel in de wedstrijd tegen Southampton. Een hersenschudding was het gevolg, de spits is nog minstens een week out.

That was a horrible challenge from Puncheon. Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

De Bruyne’s right leg is strapped up. On the stretcher, hands on his head. Not looking good. #mcfc Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Hopefully this injury is not as serious as it looks for Kevin De Bruyne. He’s lit up the Premier League this season. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Schandalig van het veld getrapt...2017 eindigt in mineur voor @DeBruyneKev #aanslag #crymci Geert De Vlieger(@ devliegergeert) link

Puncheon trapt De Bruyne in blessuretijd van het veld. 0-0 #crymci Van der Elst Franky(@ DerFrvde) link

