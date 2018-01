De Bruyne over nieuw contract dat hem bestbetaalde speler van City zal maken: "We zijn nog aan het onderhandelen" Kristof Terreur & Mike De Beck

15u33

Bron: HLNinEngeland 9 Getty Images Premier League Op 19 december gaven we al mee dat er een lucratief nieuw contract klaar ligt voor Kevin De Bruyne. Een dat hem met 300.000 euro per week de bestbetaalde speler van Manchester City zal maken en loopt tot 2023. "Ik heb geen haast", vertelde 'KDB' na de partij van gisteren tegen Bristol City.

Kevin De Bruyne zit in een uiterst comfortabele positie. Week na week schittert hij weer op de grasmat en naast de lijnen ligt er een nieuw contract hem op te wachten. "We zijn nog aan het onderhandelen. Ik wacht op een bod van de club, maar mijn makelaar was drie weken op vakantie. Er is niet echt iets nieuw op dit moment. Ik heb geen haast, want ik heb nog een contract van 3,5 jaar", vertelde De Bruyne zelf. Uiteraard hangt er een stevige loonsverhoging in de lucht. "Ik mag niet klagen op dit moment. De onderhandelingen verlopen goed, maar ze gaan rustig. Dat is de manier waarop het volgens mij moet lopen."

Op het veld verloopt het ondertussen verder van een leien dakje. Gisteren in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup tegen Bristol City mocht De Bruyne als tweede Belg in de geschiedenis de kapiteinsband dragen. Vanaf de eerste minuut. "Ik probeer altijd op dezelfde manier te spelen. Ik denk niet dat het veel verandert. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen op het veld. We zien het meer als een teken van vertrouwen, maar ik probeer de zaken te doen die ik goed doe en we probeerden het spel te veranderen in de tweede helft. Dat was goed." Een understatement, want De Bruyne scoorde ook de gelijkmaker. Uiteindelijk werd het nog 2-1 tegen tweedeklasser Bristol City.

CAPTAIN KEVIN DE BRUYNE! 🙌#cityvbristol 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/9l5N5tcyRw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Getty Images