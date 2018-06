De Bruyne neemt het op voor Guardiola nadat Touré die had beschuldigd van racisme: "Als je niet veel speelt, zoek je daar altijd meer achter" Redactie

05 juni 2018

23u31

Bron: City Watch 1 Premier League Daags nadat Yaya Touré Man City-coach Pep Guardiola in een interview bij France Football beschuldigde van racisme, is Kevin De Bruyne in de bres gesprongen voor zijn Spaanse oefenmeester.

"Ik heb er nooit iets van gemerkt, maar het zou raar zijn mocht onze trainer een racist zijn. Zeker als je ziet hoeveel gekleurde spelers er in ons team zitten. Dus ik weet niet wat Yaya gezegd heeft, misschien is het verkeerd of overdreven neergeschreven. Als je niet veel speelt, zoek je daar altijd wel wat meer achter. We hebben net het beste seizoen uit de clubgeschiedenis afgewerkt, dus finaal heeft de coach de juiste beslissing gemaakt door heel vaak dezelfde ploeg op te stellen. De trainer vond wellicht dat Yaya niet hard genoeg werkte of niet fit genoeg was, maar ik heb nóóit enige vorm van racisme gezien op de club."



Touré kwam dit seizoen aan slechts 17 optredens in alle competities samen en besloot de ‘Citizens’ na acht jaar dienst – 319 officiële matchen - transfervrij te verlaten.