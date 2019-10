De Bruyne mist CL-duel tegen Dinamo Zagreb en staat voor onbepaalde tijd aan de kant Kristof Terreur in Engeland

01 oktober 2019

16u10 0 Premier League Bij de Rode Duivels maken ze zich niet te veel illusies. Kevin De Bruyne staat voor onbepaalde tijd aan de kant met een liesblessure. Bij Man City willen ze de exacte onbeschikbaarheid nog niet communiceren. Mogelijk is hij weken out.

Een klein vraagteken heette het gisteren bij Manchester City. Vandaag is dat er een groot na verdere onderzoeken. Kevin De Bruyne (28) mist vanavond de Champions League-match tegen Dinamo Zagreb. “De duur hangt af van hoe hij op de revalidatieoefeningen reageert”, communiceert City, zonder verder in te gaan op de details van de liesblessure. Bij zulke kwetsuren is een inschatting moeilijk te maken.

De Bruyne blesseerde zich zaterdag tegen Everton. Een kwartier voor tijd moest de smaakmaker van de Premier League met een grimas naar de kant. Bij City hoopten ze hem klaar te stomen voor de clash tegen Wolves komend weekend, maar die hoop bleek ijdel. Ook voor de interlands tegen San Marino, binnen 10 dagen, en de verplaatsing naar Kazachstan zal hij wellicht af moeten zeggen.

De Engelse kampioen is in het aanvallende compartiment voldoende gestoffeerd, maar een eventueel verlies van De Bruyne laat zich sowieso gevoelen. Met negen assists in negen matchen kende hij zijn beste start ooit.

Vorig seizoen sukkelde De Bruyne van de ene blessure naar de andere: twee serieuze kniekwetsuren gevolgd door twee hamstringletsels.