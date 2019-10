De Bruyne mist CL-duel tegen Dinamo Zagreb en staat voor onbepaalde tijd aan de kant Kristof Terreur in Engeland

01 oktober 2019

16u10 0 Premier League Kevin De Bruyne (28) mist vanavond de Champions League-match tegen Dinamo Zagreb. De smaakmaker van de Premier League sloeg gisteren de laatste training over. Te veel last van de lichte liesblessure die hij zaterdag tegen Everton opliep. Een kwartier voor tijd moest hij met een grimas naar de kant. Een termijn kan City niet op z’n afwezigheid plakken, “dat is afhankelijk van hoe hij reageert tijdens zijn revalidatie”.

Binnen tien dagen volgt de interland met de Rode Duivels tegen San Marino, nadien de verplaatsing naar Kazachstan (13/10).

De Engelse kampioen is in het aanvallende compartiment voldoende gestoffeerd, maar een eventueel verlies van De Bruyne laat zich sowieso gevoelen. In zeven matchen zit hij aan acht assists. Strafste start ooit in de Premier League. Tegen Everton krikte Kevin de Bruyne zijn stats nog wat op. ‘Passmaster’. De recordhouder in de Premier League, met 20 assists in het seizoen 2002/’03, had er na zeven speeldagen maar vier achter zijn naam. Thierry Henry schakelde pas in de lente een versnelling hoger met 9 assists in 5 wedstrijden. Eindsprint.

De Bruyne is de snelste uit de startblokken. Acht assists in zeven matchen, na opnieuw een scherpe cross tegen Everton - simpel afgewerkt door Jesus. Die andere firestarters destijds, Cesc Fabregas (7 in 7 in 2014/2015) en Mesut Özil (6 in 7 in 2015/2016), volgen in zijn spoor. De Duitser trok nadien wel een tussensprint naar 11 in 11. Aan Henry’s 20 kwam hij echter nooit.