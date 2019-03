De Bruyne loopt blessure op, interlands in gevaar? “De hamstring voelt okay” Kristof Terreur in Engeland

02 maart 2019

16u58 1 Bournemouth BOU BOU 0 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Hamstring leek hij te zeggen. Na een pass op de middenlijn voelde Kevin De Bruyne (27) net voor rust iets in het been schieten. Hij zette zich neer en wandelde van het veld. Een lichte spierblessure wellicht, maar de zoveelste opdoffer in een pechseizoen, waarin hij eerder al vier maanden aan de kant stond met twee kniekwetsuren. Man City won ook zonder KDB op Bournemouth en wipt weer naar plaats een. “Kevin is mogelijk een tijdje out”, zei Pep Guardiola. De Bruyne zelf was optimistischer: “De hamstring is oke. Niks ernstig.” Een scan moet opheldering brengen.

De juiste diagnose was nog niet gecommuniceerd, maar de Engelse tabloids bliezen de voorbarige conclusies al de wereld in: “Is deze blessure fataal voor de titelkansen van Man City?” De Bruynes vervanger Riyad Mahrez trapte de uittredende kampioen op Bournemouth naar de leidersplaats. Titelconcurrent Liverpool speelt zondag op Everton.

Met die kampioenskansen valt het dus best nog mee. Zoveel heeft City dit seizoen nog niet aan hem gehad. De Bruyne had, na vier maanden blessureleed, zijn beste vorm immers nog niet gevonden. Hij was zoekende. De radar stond nog niet afgesteld.

Voor De Bruyne komt de terugval sowieso ongelegen. Hij had gehoopt om in maart opnieuw te kunnen pieken, na een moeizame terugkeer. Sinds zijn terugkeer na een dubbele knieblessure, een in augustus en een in november, speelde hij nog maar twee keer 90 minuten.

Terwijl de meeste vaderlandse media bij elk doelpunt of assists voorbarig toeterden dat hij eindelijk terug was, pleitte hij telkens voor geduld. De echte Kevin De Bruyne hebben we dit seizoen nog niet gezien. Enkel een paar flitsen. Niet geheel onlogisch na bijna zes maanden zonder competitievoetbal en geen voorbereiding door een laattijdige terugkeer van het WK. De Bruyne is een speler die het moet hebben van zijn grote motor. Die diesel komt traag op toeren.

Met Bernardo Silva, Leroy Sané, David Silva, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan en Raheem Sterling heeft Guardiola nog altijd zes topspelers voor vier plaatsen. Bernardo is de seizoensrevelatie. Hij nam bij de afwezigheid van KDB diens rol over. Op een andere manier, maar met nog meer energie.

Het valt nog afwachten of De Bruyne straks fit raakt voor de dubbele interland tegen Rusland en Cyprus binnen drie weken. “Hij is mogelijk een tijdje out”, zei Guardiola, maar De Bruyne zelf was optimistischer. Vincent Kompany viel na de rust in voor Stones.