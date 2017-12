De Bruyne loodst City met goal naar fenomenaal record, Lukaku matchwinnaar voor United (al viert hij dat weinig uitbundig) MH

23u22

Bron: Belga 0 Action Images via Reuters Premier League Manchester City is een record rijker. En wat voor één. Dirigent Kevin De Bruyne gidste zijn team vanavond in Wales tegen Swansea naar een 0-4-overwinning. De vijftiende opeenvolgende zege voor de Citizens. Romelu Lukaku snoerde bij Manchester United dan weer alle criticasters de mond met de beslissende treffer tegen Bournemouth (1-0).

Romelu Lukaku scoorde slechts één keer in de afgelopen negen competitiewedstrijden, maar tegen Bournemouth was het opnieuw prijs met een mooi kopbaldoelpunt (25.). Die 1-0 was meteen ook de eindstand. Marouane Fellaini staat nog altijd aan de kant met een knieblessure.

Een doelpunt dat meer deugd doet dan hij laat uitschijnen! 😅💪 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/G1fMfZgzkg Play Sports(@ playsports) link

City moeiteloos richting record

Bij die andere topclub uit Manchester stond ook Kevin De Bruyne opnieuw aan het kanon. Op bezoek bij Swansea opende David Silva (27.) de score, zeven minuten later verdubbelde De Bruyne met een mooie vrije trap. Daarna dikten opnieuw Silva (52.) en later Sergio Agüero (85.) aan tot 0-4. De Bruyne kreeg tussendoor (77.) een applausvervanging.

Onze Big Belgian vindt zelfs het kleinste gaatje! 💪🎯 @DeBruyneKev pic.twitter.com/qlBKeapFyz Play Sports(@ playsports) link

Ook Vertonghen en Dembélé vieren

Jan Vertonghen stond in de basis bij Tottenham, Mousa Dembélé begon op de bank. Tegen Brighton was het Serge Aurier (40.) die kort voor de rust de debatten opende. Mousa Dembélé mocht na 67 minuten invallen, Son Heung-Min (87.) maakte er in het slot nog 2-0 van.

REUTERS

Liverpool morst, Everton dankt Rooney (alweer)

Bij Liverpool, dat thuis tegen West Brom 0-0 gelijk speelde, stond Simon Mignolet nog maar voor de tweede keer dit seizoen niet tussen de palen. Hij zou last van de knie hebben na een tik die hij kreeg in de derby tegen Everton. Dat ging met 0-1 winnen bij Newcastle na een nieuw doelpunt van Wayne Rooney (27.). Kevin Mirallas maakte weer geen deel uit van de selectie.

REUTERS