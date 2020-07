De Bruyne laat na dichter bij assistenrecord Henry te sluipen in duel tegen Trossard, hattrick Sterling ODBS

11 juli 2020

22u58 6 Brighton & Hove Albion BHA BHA 0 einde 5 MCI MCI Manchester City Premier League Nieuwe demonstratie van Manchester City. Het kind van de rekening heette ditmaal laagvlieger Brighton. 0-5, in een duel tussen De Bruyne en Trossard. Die laatste kon dreigen voor de pauze met een schot tussen de palen, De Bruyne regisseerde maar liet na zijn statistieken (18 assists en 11 goals) op te vijzelen. Henry blijft (voorlopig?) buiten schot met 20 assists. City speelt nog drie matchen.

Niet De Bruyne maar Raheem Sterling was eens te meer het feestvarken van Guardiola’s geolied raderwerk. De aanvaller was goed voor een hattrick en zit al aan 17 goals in de Premier League en 27 stuks in alle competities dit seizoen, alsjeblieft. Ook Gabriel Jesus, met de 0-2 vlak voor de pauze, en Bernardo Silva scoorden.

*Doelpunt nummer 2⃣6⃣ van het seizoen van @sterling7! ⚽💙 pic.twitter.com/wRu4uCyhfr Play Sports(@ playsports) link

De Bruyne was wel goed voor twee pré-assists. Hij zag zijn corner verlengd door Rodri voor de goal van Jesus en lanceerde Mahrez die de perfecte voorzet in huis had voor Sterlings tweede goal. KDB ging even na het uur naar de kant, ook de match van Trossard zat er even later op. Brighton en Trossard hoeven zich ondanks de afstraffing geen zorgen te maken om nog te degraderen. De ‘Seagulls’ tellen 8 punten voor op het nummer 15 Bournemouth.

Zijn hattrick-bal was hij wel bijna kwijt! 🤣 pic.twitter.com/ZulKGxIMzV Play Sports(@ playsports) link



