De Bruyne is back: Rode Duivel maakt wederoptreden bij City in 5-0-zege tegen het Burnley van Defour MDB

20 oktober 2018

17u51 0 Manchester City MCI MCI 5 einde 0 BUR BUR Burnley Premier League Iets meer dan een halfuur kreeg Kevin De Bruyne. De Rode Duivel mocht bij een 3-0-voorsprong tegen Burnley een eerste keer wedstrijdritme opdoen sinds de knieblessure die hij in augustus opliep. De fans konden hun geluk dan ook niet op wanneer ‘KDB’ het veld betrad. Ook Steven Defour maakte zijn comeback in de Premier League. Hij stond net als Vincent Kompany in de basis in de 5-0-zege van City.

58ste minuut in het Etihad. Nummer 17 kleurde groen wanneer het bordje van de vierde ref in de hoogte ging. De handen op elkaar. Eindelijk konden de Citizens de gezangen voor hun poulain Kevin De Bruyne nog eens van stal halen. Nadat onze landgenoot zich in augustus op training blesseerde aan de knie, maakte hij vandaag zijn comeback. Net als Steven Defour trouwens, al had die met Burnley wel al gespeeld in de League Cup. Defour (in minuut 75 gewisseld) stond in de basis en maakte zo zijn eerste minuten in de Premier League sinds januari. Bij De Bruyne was het van augustus geleden.

De wedstrijd lag bij de wissel van ‘KDB’ wel al in een beslissende plooi. Vincent Kompany kwam in de eerste minuut al goed weg met een gele kaart nadat hij de studs op het been van Aaron Lennon plantte. Al moet gezegd dat Laporte zijn ploegmaat wel flink in de problemen bracht met een lastige pass. Een kwartier later brak Sergio Agüero de ban. Met zijn 149ste treffer in de Premier League (hij staat daarmee gedeeld negende in de lijst) zette de Argentijn City op voorsprong. Net voor rust liet Agüero het nog na om zich wat hoger in het klassement van beste schutters te trappen.

In de tweede helft drukte City wel door met twee treffers op twee minuten tijd. David Silva maakte van de verwarring rond een strafschopfout gebruik om de 2-0 voor te schotelen aan Bernardo Silva. Twee minuten later plaatste Fernandinho een afgeslagen hoekschop fraai in doel. De kers op de taart kwam echter van de voet van Riyad Mahrez. De 27-jarige Algerijn krulde het leer enig mooi in de verste bovenhoek. Leroy Sané deed er in de slotfase nog een vijfde bij.

Manchester City profiteert zo optimaal van de puntendeling van Chelsea eerder op de dag (2-2 tegen Manchester United). Pep Guardiola en co staan namelijk op kop in de Premier League. Ze kunnen straks nog wel het gezelschap krijgen van Liverpool dat om 18u30 aan de bak moet tegen Huddersfield.