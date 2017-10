De Bruyne houdt de voeten op de grond: "Laat me eerst de titel winnen" Kristof Terreur in Engeland

09u15

Zijn gouden hoofdtelefoon hing als een lauwerkrans om zijn nek. "Laat me alsjeblieft eerst de titel winnen", knipoogde Kevin De Bruyne (26) na een allusie op zijn 'Speler van het Jaar'-sollicitatie. Meer dan ooit is 'King Kev' de heerser bij City. Prinsheerlijk op én naast het veld. Onze man in Engeland sprak na de match met De Bruyne: "Ik voel me zo goed. Dat voetbalt makkelijker."

Voor een minuut was hij zichzelf kwijt. Alles gooide hij eruit. De frustraties, de emoties, de opluchting. Het hoofd liep wat roder aan. De gelaatsuitdrukking flirtte ergens tussen boos en verbeten. Tot tweemaal toe schreeuwde hij iets. Hij sprong met de borst tegen die van Danilo, die aan de hoekschopvlag aan het opwarmen was. Hij gooide de vuist en plein force de lucht in en liet, op minder dan een meter van de City-fans, nog een derde oerkreet galmen. En of het deugd deed. Een streep met zijn linker voorbij Courtois. Zijn eerste doelpunt ooit op Stamford Bridge. De arena waarin hij voorbestemd was om te schitteren, zij het dan in het andere blauw. Zou het onderbewust hebben meegespeeld? Pas toen zijn ploegmaats uitgeknuffeld waren, was de cool er terug. De revanchevraag werd hem na de match meteen gesteld. Tot vervelens toe, maar de Rode Duivel is niet het type dat in het verleden leeft. Zoals de kraker van Oasis en het lijflied van Manchester: 'Don't look back in anger'. Hij kijkt niet met boosheid terug.

"Ik was niet uitzinnig omdat ik hier ooit heb gespeeld", zei hij. "De emotie werd meer bepaald door het moment. Een beslissend ogenblik in de match. Het gaf ons de overhand, het vertrouwen en legde de wedstrijd in een beslissende plooi. Ik ben niet de jongen die stilstaat bij die dingen. Ben ik veel te positief voor. Geen wrok dus. Het hoort bij het leven.Dat gaat voort. Ik heb geen spijt. En ik denk ook niet dat ze bij Chelsea veel spijt hebben dat ik nu elders speel. Sinds ik drie jaar geleden vertrokken ben, hebben ze twee titels gewonnen. Zo slecht zijn ze dus niet af zonder mij. Je weet nooit wat er gebeurd was als ik hier nog drie jaar was gebleven..."



'Oh Kevin De Bruyne'

'Oh Kevin De Bruyne. Oh Kevin De Bruyne.' Zaterdag en zondag regende het lof. De City-fans scandeerden na affluiten minutenlang zijn naam - in zijn eentje ging de held hen groeten. Bij zijn entree in de kleedkamer, na de flashinterviews, deden de ploegmaats hetzelfde. De 'oh Kevin De Bruyne' was tot in de perszaal te horen. Ondertussen werd hij overal bewierookt. Door zijn trainer. Door de tegenstander. Door analisten.

Onder die complimentenregen trok De Bruyne de paraplu open. Rond zijn nek hing een gouden koptelefoon van 'Beats by Dre', maar echte vedettestreken zijn hem nog altijd vreemd. Hij duwde zijn trillende iPhone af. De handen gleden in de zakken. "Ik denk dat ik erg goed speel, maar het team ook. Dat maakt het makkelijk voor mij. Ik voel me erg goed. Voor het eerst in jaren heb ik goed en lang kunnen uitrusten in de zomer. Fysiek, maar vooral mentaal. Ik voel me echt fris. Ik vond de juiste balans tussen voetbal, me amuseren binnen het team en mijn familie. Dan is het makkelijker om goed te voetballen. Op het einde van de match voelde ik wat stijfheid in de linkerhamstring, maar dat heb ik wel vaker. Ik raak fit voor de Duivels." Of hij klaar is om dit seizoen de 'Speler van het Jaar'-trofee te winnen, wilde een collega nog weten. "No, laat me eerst maar de titel winnen", grijnsde hij. Met een schaterlach verdween De Bruyne richting bus. De hoofdtelefoon ging op. Met zijn muziek in de oren vond hij op weg naar de luchthaven eindelijk rust.



