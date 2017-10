De Bruyne: "Het is nog vroeg, maar ik verwacht titelstrijd met Man United" XC

15u36

Bron: ESPN 1 Getty Images

Kevin De Bruyne is uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij dirigeerde Manchester City naar een knappe 22 op 24 punten in de Premier League. The Citizens staan dan ook logischerwijs aan de leiding in Engeland, Lukaku en co volgen als tweede op slechts twee punten. "Momenteel verwacht ik een titelstrijd met Manchester United, maar het is nog vroeg", aldus De Bruyne bij ESPN.

Zowel City als United hebben dit seizoen nog niet verloren. "Als dat enkele keren na elkaar gebeurt, dan zak je meteen enkele plaatsen in de stand. De teams staan nog dicht bij elkaar", klonk het bij 'King Kev'. Vorig seizoen moesten The Citizens vrede nemen met de derde plek in het klassement, maar De Bruyne ziet beterschap. "Het verschil is dat we nu de topwedstrijden wél winnen. We spelen misschien ook net dat tikkeltje beter. Ik hoop dat we ons huidige niveau kunnen vasthouden."

"Belgen zitten overal"

"Van de concurrentiestrijd met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini is weinig te merken bij de nationale ploeg", vertelde De Bruyne. "We dagen elkaar niet uit, al zijn we wel gemotiveerd om tegen mekaar te spelen (op 10 december neemt City het op tegen United, red.). Bij de Rode Duivels hebben er velen het doel om de Premier League te winnen. Kijk ook maar eens bij Chelsea en Tottenham, de Belgen zitten gewoon overal."

Getty Images

Getty Images

Photo News