De Bruyne helpt Man City met assist aan zege tegen Everton KTH

28 september 2019

20u26 0 Everton EVE EVE 1 einde 3 MCI MCI Manchester City Premier League Een hard bevochten zege. Een twaalfde assist dit seizoen. En vermoedelijk een lichte liesblessure. Uitstekende en minder goed nieuws voor Kevin De Bruyne. Ederson ontpopte zich tegen Everton tot man van de match.

Er is geen houden aan. Wanneer Kevin De Bruyne vanop zijn favoriete plek, op rechts, een voorzet voor doel pompt, eindigen die dit seizoen meestal tegen de touwen. Gabriel Jesus pakte het cadeautje uit.

Na een vurige start stond Man City nog voor het halfuur op voorsprong. De twaalfde assist van KDB deze jaargang, nationale ploeg inbegrepen. In clubverband heeft hij er negen in evenveel wedstrijden. Het tellertje loopt.

Alleen: de briljantie en dominantie van De Bruyne straalt niet af op alle ploegmaats. City is niet het City van vorig jaar. Achterin rammelt het. Om begrijpelijke redenen.

Aymeric Laporte, zijn beste verdediger, is nog minstens vier maanden out. Vincent Kompany loopt er niet meer rond. John Stones sukkelt met spierblessures. Resten nog: Nicolas Otamendi, an accident waiting to happen, en Fernandinho, stoplap achterin. Everton rook zijn kansen. Coleman liftte de bal na een knappe ren over Ederson. Calvert-Lewin dook zijn poging over de lijn – voor de zekerheid.

De enige keer dat de Braziliaanse doelman zich liet kloppen. Overal in de weg. Altijd wel met zijn armen of lijf ergens tussen – het aantal goeie aantal reddingen was niet op een hand te tellen. Er was een tijd dat ze lachten met keepers uit Brazilië – clowns. Nu hebben ze er twee van de absolute top: Alisson en Ederson.

Gevleid sloop City weer op voorsprong. Fout van Mina op de Bruyne – die zich daarbij licht aan de lies blessure. Mahrez krulde de vrijschop in de verste hoek. Zijn goeie prestaties op het WK lijken de Engelse nummer een, Jordan Pickford, naar het hoofd gestegen. Daar had hij veel beter moeten doen. Het is niet de eerste keer het afgelopen anderhalf jaar dat hij er niet goed uitziet bij een tegendoelpunt.

Raheem Sterling, die eveneens met kansen had gemorst, bezorgde City uiteindelijk nog de geruststellende derde. De kampioen blijft min of meer in het spoor van Liverpool. De kloof bedraagt vijf punten.

Of De Bruyne de Champions Leaguematch dinsdag tegen Dinamo haalt, moet nog blijken.