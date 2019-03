De Bruyne en Man City hebben geen kind aan Fulham, druk ligt weer bij Liverpool YP

30 maart 2019

15u20

Bron: Belga 2 Fulham FUL FUL 0 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City heeft vannamiddag op de 32e speeldag in de Premier League met 0-2 gewonnen op bezoek bij Fulham. Met 77 punten nemen ze in de stand de leidersplaats weer over van Liverpool (76), dat morgen nog de topper speelt tegen Tottenham Hotspur. Fulham blijft voorlaatste en heeft stilaan een mirakel nodig om in de Premier League te blijven.

City vierde zaterdag de terugkeer van Kevin De Bruyne, die bijna een maand aan de kant stond met een blessure aan de hamstrings. De middenvelder werd op 2 maart in de competitiewedstrijd bij Bournemouth (0-1) halfweg gewisseld, en kwam nadien niet meer in actie. Eerder lieten twee knieblessures in het najaar hem in totaal 3,5 maand aan de kant. KDB verscheen op Craven Cottage aan de aftrap en had na amper vijf minuten meteen een voet in het openingsdoelpunt van Bernardo Silva. Toen Sergio Agüero er net voor het halfuur met zijn negentiende van het seizoen al 0-2 van maakte, was de wedstrijd gespeeld - al had City er wel zin in en had de score voor de pauze hoger kunnen oplopen, na onder meer een grote kans voor De Bruyne, die een kwartier voor affluiten naar de kant werd gehaald.

Vincent Kompany ontbrak bij City, de Rode Duivel stond zelfs niet eens op het wedstrijdblad. Nochtans is de centrale verdediger hersteld van zijn spierblessure. Bij de thuisploeg bleef Denis Odoi de hele wedstrijd op de bank en mocht Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk) het laatste halfuur volmaken. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) stond met een blessure aan de kant.

Met de nieuwe zege blijft City in de running voor de quadruple, een huzarenstukje waarin tot nog toe geen enkel Engels team ooit in geslaagd is. Het is zelfs nog maar twee keer voorgevallen dat een team op 30 maart nog kans maakt op de vier trofeeën: Chelsea in 2006-2007 en Manchester United twee seizoenen later. The Blues verloren vervolgens echter de halve finales van de Champions League tegen Liverpool, United ging er in april 2009 uit in de halve finales van de FA Cup tegen Everton.

Dit seizoen heeft City de League Cup al binnen en wacht er in de halve finales van de FA Cup met Brighton geen onoverkomelijke opdracht. In de Champions League volgt er een Engels onderonsje met Tottenham Hotspur in de kwartfinales. In de Premier League zijn ze met zeven zeges op rij, elf in de laatste twaalf wedstrijden, de ploeg in vorm en zetten ze Liverpool fors onder druk. De liverpudlians konden in de laatste acht wedstrijden slechts vier keer winnen en zagen zo hun kleine voorsprong smelten als sneeuw voor de zon.