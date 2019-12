De Bruyne en co. bouwen al feestje voor de match, Guardiola waant zich even Bayern-coach NVE

04 december 2019

11u13 0 Premier League Niet alleen op Antwerp was er gisterenavond een stroompanne. Ook in de kleedkamer van Manchester City ging het licht uit. De spelers maakten er op de tonen van Wonderwall een kort feestje van. Na de wedstrijd vergiste Guardiola zich even van club.

In de aanloop naar de wedstrijd van gisteren tussen Burnley en Manchester City viel het licht in de kleedkamer plots uit. Door een stroomuitval in delen van het Turf Moor stadion van Burnley zaten de spelers enkele minuten in het donker. De Bruyne en co lieten het niet aan hun hart komen en maakten het gezellig. Met hun smartphones in de hand zongen ze luidkeels de klassieker Wonderwall van Oasis. De gebroeders Gallagher, zangers bij de Engelse groep, zijn trouwe fans van de Citizens.

Na enkele minuten in het donker werden enkele studiolampen naar de kleedkamer gebracht, zo konden de spelers zich toch nog naar behoren klaarstomen voor de wedstrijd. De korte teambuilding wierp duidelijk zijn vruchten af, City won de match daarna met 1-4.

Guardiola waant zich even Bayern-coach

Grappig momentje na de wedstrijd: op de persconferentie vergat City-trainer Pep Guardiola even bij welke club hij nu ook al weer coach was. Hij had het over Bayern München, maar zette dit snel recht. De Spaanse coach sloeg zichzelf voor het hoofd, al kon hij wel lachen met zijn foutje: “Ik weet niet wat ik dacht.” Guardiola was tussen 2013 en 2016 coach van Bayern.