De Bruyne door fans verkozen tot Speler van het Seizoen in de Premier League

16 augustus 2020

11u14 0 Premier League Dan toch een bekroning voor zijn topseizoen. Kevin De Bruyne is door de fans verkozen tot ‘Speler van het Seizoen’ in de Premier League. Dit seizoen was de Belg goed voor 13 doelpunten en 20 assists. Met Manchester City werd hij dit jaar tweede en won hij de League Cup. Een kleine troost na de Dan toch een bekroning voor zijn topseizoen. Kevin De Bruyne is door de fans verkozen tot ‘Speler van het Seizoen’ in de Premier League. Dit seizoen was de Belg goed voor 13 doelpunten en 20 assists. Met Manchester City werd hij dit jaar tweede en won hij de League Cup. Een kleine troost na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League gisteren.

Dan toch de verdiende prijs voor Kevin De Bruyne. Onze landgenoot heeft er een fenomenaal seizoen op zitten bij Manchester City. Met 20 assists evenaarde hij het record van Thierry Henry. Tel daar nog eens 13 doelpunten bij, en je hebt met voorsprong het meest productieve seizoen van De Bruyne sinds zijn aankomst in Manchester in 2015.

Het is de eerste individuele trofee in Engeland voor onze landgenoot, die door de fans en aanvoerders op nummer één werd gezet. De derde in het buitenland. In 2015 riepen de Bundesliga en de Duitse journalisten hem uit tot Speler van het Jaar. De Belgische sportpers kroonde hem in datzelfde 2015 tot Sportman van het Jaar. Voetbalkenners en voetbalpers in eigen land verkozen hem in 2015 en 2016 op het Gala van de Gouden Schoen als ‘Beste Belg in het Buitenland’.

Eerder greep onze landgenoot nog naast de meer prestigieuze titel ‘Speler van het Jaar’. Toen werd Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson nog verkozen door de spelers. Deze keer is het wel prijs voor De Bruyne. Hij bleef het Liverpool-trio Jordan Henderson, Sadio Mane en Trent Alexander-Arnold voor, ook Danny Ings, Nick Pope en topschutter Jamie Vardy waren genomineerd voor de prijs.

Gisteren won Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold al de prijs voor ‘Premier League Youngster van het Seizoen’, Jürgen Klopp werd dan weer verkozen tot ‘Trainer van het Seizoen’.

De Bruyne is de derde Belg die de afgelopen negen jaar de trofee won. In 2011/12 won Vincent Kompany, Eden Hazard kreeg in het seizoen 2014/15 de trofee.

