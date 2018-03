De Bruyne (die uitpakt met schitterende beweging) en Kompany spelen Arsenal in de eerste helft helemaal zoek Mike De Beck

01 maart 2018

22u34 18 Premier League Manchester City heeft Arsenal in de eerste helft een masterclass in passing gegeven. De Citizens tikten de Gunners op een half uur helemaal zoek en na doelpunten van Bernardo Silva, David Silva en Leroy Sané konden Kevin De Bruyne en Vincent Kompany op hun lauweren rusten. Arsenal leek heel even terug in de wedstrijd te komen, maar Aubameyang miste een strafschop: 0-3 voor Manchester City. De Bruyne had dan ook nog even de tijd om het publiek te verwennen met onderstaande beweging.

Kevin Debruyne with a skill on Mustafi that pretty much sums up the defenders night. pic.twitter.com/sdvzJyPEmD ArsenalUpdates(@ ArsenalEdits___) link

Tik tak, tik tak. Het klokwerk van Pep Guardiola tikte vanavond weer alsof het een lieve lust was. Een lust voor het oog om precies te zijn. De Citizens hadden nochtans even de tijd nodig om onder stoom te geraken. Vincent Kompany veroorzaakte ei zo na een owngoal. 'Vince the Prince' mocht zijn doelman bedanken voor de ingreep. Diezelfde Kompany (voor het eerst sinds zijn blessure twee keer op rij aan de aftrap) had het over "de moeilijkste wedstrijd van het seizoen". Wel, daar was iets na het halfuur niet veel van te merken. De fiere leider speelde Arsenal op een hoopje. Het resultaat: 0-3 na iets meer dan 30 minuten voetballen.

Masterclass in passing

Het was vooral Leroy Sané die zijn ploeg bij de hand nam. Om de 0-1 op poten te zetten, dribbelde de Duitse winger vier tegenstanders om Bernardo Silva te bereiken. Die krulde het leer dan maar droogweg in de verste hoek. Maar het werd nog beter. De volgende treffer was een knap staaltje van teamwork. Sané - opnieuw hij - rolde de rechterflank van de Gunners op waarna een klaarkijkende Agüero David Silva op weg naar de 0-2 zette. Hoe langer we speelden, des te knapper de doelpunten werden. Nu was ook Kevin De Bruyne in het spel betrokken. Met een geniale baltoets maakte Agüero ruimte voor zichzelf. De Bruyne opende het spel daarna waarop Walker het leer voor doel trok. Afwerker van dienst dit keer: Leroy Sané. Een matig gevuld Emirates trakteerde Arsenal op flink wat boegeroep.

.@LeroySane19 met de slalom, @BernardoCSilva met de afwerking! ⛷😏 pic.twitter.com/OdWo5dkjaK Play Sports(@ playsports) link

Na de rust was het plots veel minder wat Manchester City liet zien. Arsenal kreeg zo de kans om zich terug, nu ja, in de wedstrijd te knokken. Otamendi hielp zelfs een handje en haakte Mkhitaryan in de zestien. Aubameyang kon profiteren, maar miste de strafschop omdat Ederson naar de goede hoek dook. De eerste misser van het seizoen vanop de stip voor Arsenal.

Vanuit de spreekwoordelijke zetel liet Manchester City de thuisploeg maar wat begaan. De troepen van Arsène Wenger (begeeft die zich dan toch naar de uitgang?) konden niet meteen een vuist maken. Guardiola zag dat ook en haalde dan maar Walker en Agüero naar de kant. Zinchenko en Yaya Touré kregen nog wat speelminuten. De Bruyne pakte in het slot nog uit met een heerlijke beweging rond de middenlijn. Eentje voor de fans. Het bleef echter bij 0-3 in een (vooral in de eerste helft) amusementsvolle topper.

Valt er iets te doen aan dit @ManCity? 😅 pic.twitter.com/B7OWywWmji Play Sports(@ playsports) link