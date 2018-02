De beste verdediger in de Premier League? Spurstrainer Pochettino wijst naar een Belg en vergelijkt hem met zijn hond Kristof Terreur in Engeland

24 februari 2018

09u19

Bron: @HLNinEngeland 5 Premier League Een lofregen voor Jan Vertonghen, Spurs’ meest constante verdediger het afgelopen jaar. Tottenham wil het in 2019 aflopende contract van de recordinternational zo snel mogelijk openbreken. Zo zegt coach Mauricio Pochettino zonder schroom: “Jan is een van de beste verdedigers in de Premier League en Europa.” Sinds Alderweireld niet bij wil tekenen krijgt hij zulke complimenten van zijn trainer niet meer.

Wat vindt u van Jan Vertonghen dit seizoen? Is hij in jouw ogen ook de meest constante verdediger van Tottenham sinds 2017?

Pochettino: “Hij verdient de lof van zijn coach. De laatste vier jaar is er enorm veel gebeurd. Ik ben zo trots dat hij dit niveau heeft bereikt. Niet alleen op het veld, ook ernaast. Naar mijn mening is hij een van de beste verdedigers in de Premier League. Bij uitbreiding zelfs in Europa. Hij heeft enorm veel kwaliteiten: fysiek en technisch. Hij heeft zoveel vooruitgang geboekt op mentaal vlak. Nu is hij een complete speler. Daarom dat we hem prijzen. Hij heeft er hard voor gewerkt.”

Was Alderweireld niet uw sleutelverdediger?

“De constante prestaties van Jan is het belangrijkste - ik kan het niet over iemand anders hebben. Jan was de regelmatigste in de viermansachterhoede, de achterste drie, de defensie. Een sleutelpion.”

Zou Davinson Sánchez evenveel minuten hebben gespeeld zonder Jan als babysitter?

“Ze zijn een fantastisch koppel. Davinson heeft snelheid en energie, maar moet nog op verscheidene vlakken groeien. Jan is een geweldige gids.”

Is het belangrijk dat uw defensie bij mekaar blijft?

“Jazeker. We mogen Juan Foyth niet vergeten. Hij is 20, maar heeft alles om een fantastische verdediger te worden.”

Wilt u dat Alderweireld blijft?

“Natuurlijk. Hij heeft nog een contract.”

Mag hij beschikken nu u naar eigen zeggen voldoende gewapend bent met Foyth en Sánchez?

“Ik ben niet betrokken bij de onderhandelingen. Ik laat dat aan de voorzitter over. Het belangrijkste is dat we het niveau van onze kern opkrikken. Dat iedereen gefocust is en vecht voor zijn plaats.”

Heeft u Toby Alderweireld gemist in de periode dat hij out was?

“We missen alle spelers. Altijd. Het belangrijkste is dat we de situatie niet uit zijn context rukken.

Vond u dat Vertonghen een verkeerde mentaliteit had voor u hier arriveerde?

“Eindelijk heeft hij zich gerealiseerd hoe sterk hij wel is. Hij lijkt wel 20. Hij is sneller dan voorheen. Hij zoals mijn nieuwe hond - een Rhodesian Ridgeback. Hij loopt zo makkelijk. Hij is een atleet die, als hij dat wil, tot zijn veertigste mee kan.”

Zijn lichaamstaal is vaak bekritiseerd in het verleden.

“Ik herinner me nog dat ik voor mijn komst een band bekeek van hem in een match tegen Liverpool, waarin Luis Suárez scoorde. Hij stond kromgebogen in de tunnel. Toen ik hier arriveerde, is dat het eerste wat ik heb gezegd: “Waarom ben je zo? Zo’n lichaamstaal past niet. Je bent een strijder, verdomme!” Zijn houding is enorm verbeterd. We hebben er op training hard aan gewerkt. Jan en ik botsen regelmatig tijdens de oefensessies. Hij is slim, he. Hij heeft altijd een antwoord klaar of een achterliggende reden. Maar hij verdient alle lof.”

Ligt er een nieuw contract voor hem klaar?

“De club vindt dat hij een beloning verdient. Hij is een van onze belangrijkste spelers.”