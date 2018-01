De bestbetaalde doelman ter wereld wordt Courtois zeker, nu nog beslissen waar: Real, PSG of Chelsea Kristof Terreur

23 januari 2018

07u17

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Premier League Best betaalde doelman ter wereld bij Chelsea, Real Madrid of PSG. Alle opties liggen weer open voor Thibaut Courtois. Onder het lucratieve contractvoorstel van Chelsea staat nog altijd geen handtekening en plots zijn twee andere topclubs in de dans gesprongen. Courtois (25) staat voor een dilemma. Hij heeft keuze zat.

Real Madrid steekt zijn voelsprieten uit. Een concreet voorstel ligt er nog niet op tafel, maar na het afhaken van wensdoelman Kepa Arrizabalaga - bijgetekend bij Athletic de Bilbao tot 2025 - overweegt de Koninklijke weer een move voor Thibaut Courtois. Dat werd ons binnen de club bevestigd. De eerste contacten worden snel gelegd.

Bij Chelsea heeft CEO Marina Granovskaia er klamme handjes van gekregen. Eind december leek Courtois van plan een nieuwe overeenkomst te tekenen. Het voorstel stond hem aan. Chelsea wilde van Courtois de best betaalde doelman ter wereld maken. Met een salaris dat, met tekengeld en portretrechten bij, fors boven 225.000 euro bruto per week zou liggen, het bedrag dat huidig nummer één David De Gea momenteel wekelijks bij Man United opstrijkt. "We staan dicht bij een akkoord", bevestigde Courtois begin januari.

Chelsea zal doorvragen

Over een aantal cijfertjes was er nog discussie, maar omdat Chelsea dacht dat de Realtrein voorgoed was vertrokken - zie Kepa -, ging het dossier in de hoop op een positieve afloop even in het vriesvak. Alleen: met de ontwikkelingen van de voorbije dagen had niemand rekening gehouden. Als ze Courtois eind december de financiële en sportieve garanties hadden gegeven die hij wou, had de handtekening er al gestaan. Nu kan de nationale nummer één alle partijen weer tegen mekaar uitspelen. Met de doelman, en ook zijn bankrekening, als grote winnaar. Hij leunt achterover in zijn zetel. Haast heeft hij plots niet meer.

Naast Real Madrid heeft ook PSG een lijntje uitgelegd. De Franse topclub wil zich in haar dure rush naar de Europese top versterken met een topkeeper. Alleen, een definitieve zet kan PSG nog niet doen. Door de miljoenentransfer van Neymar (222 miljoen) en de verplichte overname van huurling Kylian Mbappé (180 miljoen) zijn de Parijzenaars met handen en voeten gebonden aan de UEFA. PSG moet afwachten of er sancties komen voor overtreding van de regels van de Financial Fair Play. De club gaat uit van een positief scenario, maar heeft nog weinig zicht op haar budgetten.

Bovendien zal PSG afhankelijk zijn van een eventuele vraagprijs van Chelsea. Ondanks nog slechts een jaar contract is de club zinnens fors door te vragen. De Engelse kampioen wil er alles aan doen om Courtois te houden en daarvoor buigen ze diep door de knieën. Het is een symbooldossier.

Jeugdliefde

Gezien zijn gezinssituatie, dochtertje en zoontje wonen in Madrid bij ex-vriendin Marta, heeft Courtois altijd de voorkeur gegeven aan een terugkeer naar Spanje. Met jeugdliefde Real als droombestemming. Als er een voorstel op tafel wordt gelegd, zal hij dat overwegen, maar niet zonder strenge garanties. Na vijf jaar geflirt vanuit Realhoek weet hij ook hoe ze daar te werk gaan. Veel telefoontjes, veel sms'jes en veel achterkamergesprekken, maar zelden concrete stappen. Zijn gunstige onderhandelingspositie met Chelsea en de lucratieve deal wil hij zeker niet op het spel zetten.