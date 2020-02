De Ballon d’Or-ambities van Kevin De Bruyne: “Ik denk dat ik niet ver van de beste vijf ter wereld zit” Kristof Terreur in Engeland

29 februari 2020

12u07 0 LEAGUE CUP Zondagavond rond half acht wordt Kevin De Bruyne (28) samen met zijn ploegmaats op het ereterras van Wembley. Voor de vierde keer in vijf jaar. In de finale van de League Cup is Manchester City torenhoog favoriet. Voor de Rode Duivel wordt het mogelijk zijn tweede trofee in zijn beste seizoen ooit, mogelijk zijn achtste onder Pep Guardiola. Slokoppen. “Ik denk dat ik niet ver van de beste vijf ter wereld zit”, zegt hij.

Master of puppets. Gezwind trekt hij aan de touwtjes aan. Dan spant hij het ene weer strakker aan, dan laat hij een ander weer losser. Kevin De Bruyne is de dirigent van Manchester City. Meer dan ooit zijn puppetmaster.

In zijn beste seizoen ooit willen de ploegmaats niet altijd mee. Vandaar dat hij wel gefrustreerd de armen in de lucht durft te zwieren.

Het doet weinig af aan zijn verdienste. Woensdag in Bernabéu bewees hij dat opnieuw. Een speler die uniek is in zijn soort, zo vinden Pep Guardiola en zijn voormalige assistent Mikel Areta. De beste ter wereld op zijn positie.

Met achttien assists in alle competities en negen doelpunten kan hij cijfers voorleggen die de stats van de meest beslissende spitsen benaderen. Geen enkele middenvelder is zo bepalend als hem.

“Ik denk dat ik niet ver van de beste vijf spelers ter wereld zit”, zegt De Bruyne aan Sky Sports. “Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Ik doe gewoon mijn best. Ik heb veel blessures gehad. En toch deed ik het okay.”

“Nominaties doen altijd deugd, maar bij mij komt het team op de eerste plaats. Als het elftal het goed doet, zullen individuele prijzen wel volgen. De laatste jaren hoorde ik altijd bij de top 30 in de wereld. Dat voelt goed.”

“Het motiveert je ook. Je wil zolang mogelijk aan de top blijven. Ik denk dat ik een completere voetballer ben dan een paar jaar geleden. In elk aspect: mentaal, een team leiden. Ik ben erg tevreden met het niveau waarop ik presteer.”

Mikel Arteta, nu de hoofdtrainer bij Arsenal, noemt hem consequent orkestmeester van Man City. Een dirigent die ook zijn witte handschoenen vuil durft maken, in functie van de ploeg. De Spanjaard werkte meer dan drie jaar intensief met onze landgenoot, als assistent van Guardiola

Arteta: “Toen wij hier arriveerden (in 2016 red), was hij vooral een speler die in zijn eentje ruimte voor zichzelf zocht. Eén die geweldige individuele zaken deed met een bal, een lust voor het oog, maar die niet bepaald een match of een resultaat controleerde. Sinds een paar jaar bepaalt hij het tempo.”

“De wedstrijdkaart staat in zijn hoofd uitgeprint. Waar hij voordien enkel het spel kon versnellen, kan hij het nu ook vertragen. Hij heeft ook de reflex om diep terug te zakken en met korte, slimme passes het team ademruimte te bieden. Hij brengt orde rondom hem.”

“Hij verstaat associatief voetbal: dat passes en bewegingen alles verbinden. Een inzicht dat Pep hem heeft bijgebracht. Nu heeft hij zes versnellingen waaruit hij naar hartenlust kan kiezen. De juiste op het juiste moment. Zoals een orkestmeester.”

Blessures remden hem vorig jaar af, maar met 18 assists op zijn teller lijkt hij op weg naar zijn strafste seizoen ooit. De Bruyne heeft meer interesse in collectieve prijzen, maar in zijn nieuwe villa heeft hij wel een vitrinekast laten bouwen. De PFA Player of the Year, voor de beste speler in Engelse loondienst, zou daarin niet misstaan. Maar eerst de League Cup tegen Aston Villa.

De Bruyne op Sky Sports: “Ik weet dat iedereen zegt dat dit de minst belangrijke beker is, maar je kan ten minste een prijs winnen.”

Bjorn Engels (ex-Club Brugge), Ally Samatta (ex-Genk) en Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) maken deel uit van de kern.