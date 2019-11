De Afro komt niet terug. Youri Tielemans geniet in Engeland: “Ik wil dit leven. Voor altijd.” Kristof Terreur

03 november 2019

14u40

Bron: Sky Sports 0 Premier League De Afro komt nooit terug. Wanneer hij door zijn jeugdalbum bladert, maakt hij een ergerend geluid. Vervolgens proest hij het uit. Zo zegt Youri Tielemans: “De haren laat ik nooit meer groeien.” In een interview met Sky Sports toont de Rode Duivel zijn ontspannen kant: “Ik vraag niet anders. Gewoon dit leven voor altijd.”

Schouderklopjes. Een regen aan complimenten. Lovende berichten op de smartphone. Zijn team dat zich eerder dan verwacht mengt in de strijd om de Champions Leaguetickets. Een eerste nominatie voor de ‘Speler van de Maand’-trofee in de Premier League. Pas papa geworden van een tweede dochtertje, Léana. Het leven lacht Youri Tielemans toe. En zo komt hij ook over in het interview dat Sky Sports, de Engelse rechtenhouder met hem had.

Ontspannen bladert Tielemans op een iPad door vier albums met foto’s uit zijn loopbaan. Vooral de kiekjes in zijn jeugd zorgen voor hilariteit. Beetje schaamte ook. “Mijn kleren zijn echt wel baggy”, zegt hij bij een foto waarin hij met een basketbal poseert. Maar daar gaat het niet over. Wel over de weelderige haardos. “Weet je, vroeger had ik een (uitbeeldend) … een gigantisch afro”, zei hij. “Echt een geweldige haardos. Aaargh. Die komt echt niet terug. No way dat ik mijn haar laat groeien.”

Tielemans was in zijn jeugdjaren een succesvol judoka. “Ik was goed. Als ik nog twee jaar had door gedaan, had ik ongetwijfeld een zwarte gordel gehad. Maar dan komt er een moment dat je moet kiezen.” En de liefde voor het voetbal bleek veel groter. “Anderlecht is de belangrijkste club voor mij. En zal dat ook altijd zijn. Zij hebben mij gemaakt. Ik heb me er van jongen tot man ontwikkeld.”

Van zijn moeilijke periode bij Monaco (“Ik was daar ondanks alles best gelukkig”) en Thierry Henry (“Ik respecteer hem als trainer, ex-speler en ook als mens. Hij is erg belangrijk geweest voor mij”) kabbelt het gesprek naar het de knalprestaties van Leicester. Naar de 0-9 zege op Southampton tien dagen geleden, de grootste uitzege ooit in de Engelse topklasse.

“Dat was geweldig. Onbeschrijflijk. Ik heb er geen woorden om het gevoel te omvatten. De grootste uitoverwinning in de geschiedenis. Straf. Ik wist dat we een goed team hadden. Maar eerlijk gezegd, ben ik toch verrast. Wilf (Ndidi, red) kende ik uit België. Kasper Schmeichel is een grote naam. (blaast) En tja, Jamie Vardy. Ik weet uit mijn spel dat het een plezier is om met hem samen te spelen.”

Tielemans koos Leicester vorige zomer boven enkele andere gegadigden. Onder andere Manchester United hield een vinger aan de pols in het geval Paul Pogba zou vertrekken. “Ik ga geen namen noemen”, zegt Tielemans. “Voor mij was het duidelijk wat ik wou. Ten eerste wilde ik spelen. Ten tweede wilde ik in een omgeving terechtkomen waar ik me kon amuseren. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb dit voorstel, dit en dat, maar ik wil Leicester. Het was geen makkelijke keuze, maar ik heb er lang over nagedacht. Ik beklaag ze me niet. Het was de beste keus. Het leven is perfect. Ik geniet. Ik wil niks anders meer. Ik wil gewoon blijven gaan. Dit team verder helpen. Ik wil dit leven voor altijd.”

Waarop hij met een brede glimlach afscheid neemt. Een voetballer op een wolk.