David Silva heeft na vijf maanden eindelijk goed nieuws rond prematuur zoontje: "Familie is het belangrijkste in het leven"

16 mei 2018

17u46

Bron: BBC, Twitter 29 Premier League David Silva liet in december enkele wedstrijden van Manchester City schieten en ook de Spaanse selectie verliet de middenvelder om "persoonlijke redenen". Allemaal om zijn te vroeg geboren zoontje Mateo bij te staan. De ploegmakker van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany kreeg dan ook de volledige vrijheid van zijn trainers. Met Pep Guardiola op kop: "Familie is het belangrijkste in het leven."

¡Por fin nos vamos a casa! Estaremos eternamente agradecidos con el increíble equipo de las unidades de Maternidad y UCI pediátrica del Hospital Casa de Salud por la profesionalidad y el trato humano que nos han demostrado estos 5 largos meses.Simplemente Gracias!👶🏽 pic.twitter.com/j77IuVfjib David Silva(@ 21LVA) link

Het nog jonge leven van Mateo hing aan een zijden draadje. "Hij vecht elke dag met de hulp van het medische team", liet David Silva maanden geleden in een bericht op Twitter weten. Gisteren stuurde hij het goede nieuws de wereld in. "Eindelijk gaan we naar huis! We zullen het ongelooflijke team van de UCI-kraamafdelingen van het Hospital Casa de Salud eeuwig dankbaar zijn voor hun professionaliteit en de menselijke behandeling die ze tijdens deze vijf lange maanden hebben getoond. Gewoonweg bedankt!" De ogen van David Silva waren dan wel klein, op de bijgevoegde foto's was zijn glimlach wel kamerbreed.

My 3rd league but this one is the most special.Thanks to everyone for supporting me in this tough year!🏆🏆🏆 pic.twitter.com/kKslE189uu David Silva(@ 21LVA) link

Er viel dan ook ongetwijfeld een serieuze last van de schouders van de middenvelder van Manchester City. De Engelse club legde de Spanjaard dan ook niets in de weg. Wanneer David Silva graag naar het ziekenhuis in Madrid wilde afzakken, mocht hij dat (ook in volle titelstrijd) gewoon doen. "David is vrij om te blijven of te gaan wanneer hij dat nodig vindt. Familie is het belangrijkste in het leven", vertelde Guardiola in januari al over de situatie.

Een gebaar dat David Silva duidelijk wist te appreciëren. "Ik wil de fans, mijn ploegmakkers, de staf, de club en vooral de trainer bedanken voor het begrip rond mijn situatie. Je bent een topmens", was Silva zijn coach dankbaar. "Mijn derde titel in de Premier League, maar deze is de meest speciale. Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft tijdens dit zware jaar", gaf Silva meteen na de titel van Manchester City mee.

COMUNICADO OFICIAL: pic.twitter.com/8Ooaef92ro David Silva(@ 21LVA) link