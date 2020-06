David Luiz vraagt na blundermatch zelf om interview: “Ik had andere beslissing moeten nemen” ODBS

18 juni 2020

15u49

Bron: Sky Sports 0 Premier League De Premier League lijkt post-corona nog steeds dezelfde. Kevin De Bruyne was alweer beslissend , Arsenal kreeg slaag van Man City en zag David Luiz blunderen. Met twee fouten leidde de Braziliaan het 3-0-verlies in. Achteraf vroeg hij bij Sky Sports zelf om een interview om het een en ander te duiden. De verdediger, wiens contract afloopt op 30 juni, keek vooral in eigen boezem.

David Luiz gets a lot of stick and rightly so, but he deserves credit for at least fronting up and accepting full responsibility straight after.



👇 #MCIARSpic.twitter.com/cz6sKQxoWu George Pitts(@ GeorgePitts_) link

Arsenal heeft nog maar weinig plezier gehad van David Luiz, weggehaald voor 8,5 miljoen euro bij Chelsea vorige zomer. Hij stond gisteravond ook niet in de basis in het Etihad Stadium. Maar door een blessure van de Spaanse verdediger Pablo Mari maakte hij toch na 23 minuten al zijn opwachting. De Arsenalfans zagen hun vrees werkelijkheid worden. Een diepe bal van De Bruyne beoordeelde hij fout waardoor Sterling vlak voor de pauze kon scoren, snel na de pauze was hij goed voor ‘een hattrick’ na een onhandige fout op Mahrez in de zestien: penalty tegen, rode kaart en 2-0 voor Man City.

Het pleit voor Luiz dat hij zich achteraf niet verstopte achter een mondmasker. Integendeel, hij wou zelf een statement maken. “Het team speelde goed, zeker met tien man. De coach is fantastisch. De nederlaag is mijn fout”, zei hij. De ex-verdediger van PSG en Benfica legde vooral de nadruk op zijn contractsituatie: hij ziet zijn contract binnen twee weken aflopen en het is nog maar de vraag of Arsenal de optie op een extra jaar licht.

“Ik had de voorbije twee maanden een andere beslissing moeten nemen”, sprak Luiz bij Sky Sports. “Ik had eerder een beslissing moeten nemen over mijn toekomst. Ik wil dat niet als excuus gebruiken. Ik ben hier heel graag en blijf hard trainen. Ik wil graag blijven. De coach weet dat ook en wilt ook dat ik blijf. Wat er zal gebeuren, weet ik niet. We zullen het de komende twee weken zien.”

Ook Arsenal-manager Mikel Arteta weet nog niet hoe de toekomst van zijn verdediger er uitziet. Hij nam Luiz in bescherming. “David doet altijd zijn uiterste best. Ik ken hem, als speler en als mens, en ik weet dat. Dat deed hij vandaag (gisteren, red.) ook, maar het is niet gelukt. Dat is alles.”

Arsenal staat voor een belangrijke zomer en ziet ook de contracten van Özil, Sokratis en vooral Aubameyang, clubtopschutter met 20 goals, aflopen. Afwachten of ze de Gabonese topspits in het Emirates, waar volgend seizoen in het beste geval Europa League gespeeld wordt, kunnen houden. Gisteren kwam hij nauwelijks in beeld in een Arsenal dat niet één bal tussen de palen trapte.

Lees ook. Onze man in Engeland zag hoe De Bruyne meteen beslissend was voor City: “De cijfers in zijn hoofd zijn nog straffer dan de officiële stats” (+)