Danny Rose bijzonder scherp over eventuele herstart Premier League: “Er staan mensenlevens op het spel” DMM

12 mei 2020

09u16

Bron: Dail Mail 0 Premier League In principe kan een herstart vanaf 1 juni, maar dan moeten de Premier League clubs er wel eerst uitkomen. En dan moeten de spelers het ook zelf willen. “Er staan mensenlevens op het spel.”

Neen, Danny Rose ziet de Premier League liever niet herstarten. De Tottenham-verdediger, die dit seizoen op uitleenbasis uitkomt voor Newcastle, houdt zich niet langer in. Rose twijfelde lang om zich uit te spreken, maar hoopt een beweging op gang te brengen nadat eerder ook al spelers als Sergio Agüero hun twijfels uitspraken over een eventuele herstart van de voetbalcompetitie in Engeland.

“Ik heb zondag niet eens geluisterd naar de aankondiging. Geen voetbal tot 1 juni of zoiets. Ik heb er geen aandacht aan gespendeerd. Ik ben vooral triest dat mensen ziek worden. Voetbal is het laatste waar we nu mee bezig moeten zijn”, aldus Rose, die al heel wat geld doneerde aan de National Health Security in Groot-Brittannië.

De 29-voudige international hoopt dat alles eerst terug normaal kan worden, alvorens er wordt gevoetbald. “De regering zegt dat een herstart van de competitie de moraal van de natie een duw in de rug kan geven. Wel, de moraal van de natie kan mij op dit moment niks schelen. Er staan mensenlevens op het spel”, aldus Rose.

Lees ook:

Terug naar af: regering geeft fiat voor herstart vanaf 1 juni, maar PL-clubs niet akkoord met voorstel neutraal terrein