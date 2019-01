Dankzij Kane en de VAR: Tottenham versiert goeie uitgangspositie, Hazard blijft gefrustreerd achter Hans Op de Beeck

08 januari 2019

23u06 1 Premier League Tottenham heeft een optie genomen op de finale van de Carabao Cup. In de heenmatch van de halve eindstrijd klopten de Spurs in een Londense derby Chelsea met 1-0. Dankzij het verrassende duo Kane/VAR. Alderweireld kuiste achterin heel wat op, Hazard was als valse negen alweer veruit de gevaarlijkste Chelsea-speler maar kende vooral een frustrerende avond.

Over het Kanaal gebruiken ze de videoref dit seizoen alleen nog maar in de bekertoernooien. In de Carabao Cup, de vroegere League Cup of het tweede Engelse bekertoernooi, droeg de VAR zijn steentje bij op Wembley: halfweg de eerste helft werd Kane diep gestuurd en in de zestien onderuit gehaald door de uitkomende Kepa. De lijnrechter vlagde voor buitenspel van Kane, een beslissing waarop de videoref terugkwam. Uit herhaling bleek dat de Engelse spits net op gelijke hoogte stond, waardoor Oliver corrigeerde: penalty voor Tottenham en geel voor de Spaanse doelman. Een koud kunstje voor Kane, die alweer voor de zesde opeenvolgende match scoorde en met 160 goals voor Tottenham nog slechts drie spelers voor zich moet dulden in de geschiedenis van de Noord-Londense club.

GOAL | Na tussenkomst van de VAR krijgen de Spurs een strafschop, Harry Kane knalt hem onhoudbaar binnen! 👊



1️⃣-0️⃣ #TOTCHE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/qXxjQ4zsaJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De moordende opeenvolging van matchen liet zich vooral bij Tottenham voelen, dat het balbezit aan de ‘Blues’ moest laten. Maar het geluk koos de kant van de Spurs. Kante trof op voorzet van Alonso de buitenkant van de paal, youngster Hudson-Odoi via uitstekende vingertip van de Argentijn Gazzaniga, stand-in van Lloris in doel, de deklat. Na de pauze ging Hazard zich bij afwezigheid van Morata nog meer met de zaken bemoeien, maar Tottenham stond onder leiding van Alderweireld veelal goed achterin. Al dan niet foutief afgestopt door vooral de Colombiaan Sanchez, was er weinig ruimte voor de Rode Duivel. Nog nooit kreeg hij dit seizoen meer fouten mee: zeven. Schieten vanop afstand dan maar. Ook dan had de koele kikker in Gazzaniga het laatste woord. Zo werd het een frustrerende avond voor Eden, nauwelijks goed aangespeeld ook. Molenwiekend richting Alonso en co na een zoveelste slechte pass. Wanneer krijgt Hazard een nieuw aanspeelpunt in de spits? Met Morata dicht bij de uitgang, lijkt dat in deze wintermercato slechts een kwestie van tijd.

7 - Eden Hazard was fouled on seven occasions against Tottenham; the most fouls he has won in a single game this season. Targeted. pic.twitter.com/ggxuZBO6fg OptaJoe(@ OptaJoe) link

Eden Hazard's game by numbers vs. Spurs:



92% passing accuracy

72 touches

8 take-ons completed

7 fouls won

5 chances created

3 shots

2 shots on target



Any help, guys? 😬 pic.twitter.com/MxAlF8AIJn Squawka Football(@ Squawka) link

Tottenham sleepte zich naar het eindsignaal, zelfs counteren zat er nauwelijks in. Alleen Kane kon vanop afstand Kepa nog een keertje zwaar onder vuur nemen. De beste kans was nog voor Christensen, maar de Deense verdediger trapte na een corner van dichtbij naast. Zo won Tottenham voor de derde opeenvolgende keer van Chelsea.

Over twee weken wordt de return op Stamford Bridge gespeeld. Pas na verlengingen tellen uitgoals eventueel ‘dubbel’. Bij kwalificatie zou het de vierde Londense scalp in de Carabao Cup zijn voor Tottenham, na eerder die van Watford, West Ham en Arsenal. Mogelijk is Vertonghen dan opnieuw van de partij, in tegenstelling tot Dembélé. Hij staat op een zucht van een transfer naar China. Tottenham snakt naar eindelijk nog eens een trofee: de laatste was die League Cup, in 2008 in de finale tegen datzelfde Chelsea. Maar dan moet het in een mogelijke eindstrijd ook nog eens voorbij Manchester City. Zij spelen de andere halve finale tegen derdeklasser Burton. De heenmatch in het Etihad Stadium wordt woensdagavond gespeeld.