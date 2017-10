Dankzij deze man kan Kevin De Bruyne zich volop focussen op het trappen van gemeten voorzetten TLB

16u53 0 rv Premier League Neen, Kevin De Bruyne moet meestal zijn eigen potje niet koken. Dat leert een reportage van de BBC ons. De Britse openbare omroep zocht Jonny Marsh op, de man die ervoor zorgt dat 'KDB' zich volop kan focussen op het voetbal en dat de Rode Duivel "fitter is dan ooit".

De Bruyne is prima aan het seizoen begonnen. De middenvelder werd door trainer Pep Guardiola een rijtje achteruit geschoven en dat leverde resultaat op. 'KDB' strooide er dit seizoen al lustig op los met assist en heeft zo een groot aandeel in de leidersplaats van Manchester City in de Premier League.



De Bruyne voelt zich duidelijk goed in Manchester en daar heeft Marsh zeker een aandeel in. De kok, die ook voor City-spelers Ilkay Gundogan en Kyle Walker werkt, bezorgt de draaischijf van de 'Citizens' twee keer per week verse maaltijden.



"Soms eet ik gewoon samen met de spelers", aldus Marsh, die wel al iets opmerkte. "Als ze thuis zijn, wordt er eigenlijk amper over voetbal gepraat. Niemand praat thuis graag over zijn werk."

Feed Kevin de Bruyne and he will score...



... and this is the guy who's job it is to feed him! #MCFC pic.twitter.com/Rb5NUjFcLe — BBC Sport (@BBCSport) 19 oktober 2017

All grey everything I think my food is working... 295 Likes, 10 Comments - Jonny Marsh (@chef_jonnymarsh) on Instagram: "All grey everything I think my food is working... "

Marsh werkte als tiener in sterrenrestaurants, etaleerde zijn kunstjes op YouTube en was later ook kok op een luxejacht. Daar kreeg hij de smaak te pakken van het koken naar persoonlijke voorkeuren. "Ik stuurde mijn cv rond en plots kreeg ik een telefoontje van iemand van Manchester City. Hij vertelde me dat Kevin De Bruyne nog een maaltijd nodig had voor kerst en zo is de bal aan het rollen gegaan."



Marsh zorgt er naar eigen zeggen voor dat zijn klanten zich comfortabel voelen bij wat ze eten. De Bruyne en co weten altijd perfect wat er op hun bord ligt. Zo gebruikt Marsh bijvoorbeeld nooit olie, en dat levert resultaat op. "De Bruyne was nooit fitter dan nu. Zijn percentage lichaamsvet is drastisch gedaald."

@kevindebruyne Only has the best food! 253 Likes, 11 Comments - Jonny Marsh (@chef_jonnymarsh) on Instagram: "@kevindebruyne Only has the best food! "

Best RB in the premier league has the best food @kylewalker2 195 Likes, 11 Comments - Jonny Marsh (@chef_jonnymarsh) on Instagram: "Best RB in the premier league has the best food @kylewalker2 "

With one of the boss' @ilkayguendogan 208 Likes, 10 Comments - Jonny Marsh (@chef_jonnymarsh) on Instagram: "With one of the boss' @ilkayguendogan"