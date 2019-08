Dan toch: Trossard ziet fraaie volley afgekeurd, maar heeft even later toch eerste PL-goal beet na knappe actie GVS

17 augustus 2019

17u35 0

Zelfs de VAR kan hem niet tegenhouden. Nadat Leandro Trossard eerst een goal afgekeurd zag na buitenspel, heeft de ex-Genkenaar toch z’n eerste treffer in de Premier League beet. Trossard nam over van een Brighton-collega en schoot vanop het halve maantje fraai binnen. 1-1.

Z’n eerste in Engeland kon dus wat vroeger zijn gevallen, want in de eerste helft liet onze vinnige landgenoot de netten al eens trillen. Een ploegmakker liep bij een vrije trap immers nipt offside, Trossard trapte enkele seconden later binnen na een knappe volley. Wat later was hij dus wel aan het feest.

Trossard goal BHA 1-WHU 1 #PremierLeague #BHAWHU pic.twitter.com/euFwAdDkU6 Football Goals(@ FootbaIlGoaIs) link