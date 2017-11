Daar is Zlatan weer, maar Mourinho blijft Lukaku prijzen Kristof Terreur in Engeland

15u30 0 AFP Premier League Anderhalve maand eerder dan verwacht is hij terug. Zlatan Ibrahimovic (36) maakt morgen weer zijn opwachting in de selectie van Manchester United, 6 maanden en 29 dagen nadat hij de kruisbanden van de knie scheurde tegen Anderlecht. Romelu Lukaku heeft er voorin een concurrent bij. "Maar Rom en hij kunnen perfect samen spelen", zegt Mourinho.

Hij zei het droogjes. Toen Mourinho werd gevraagd hoe het zit met Pogba, Ibrahimovic en Rojo antwoordde hij: "Alle drie geselecteerd voor Newcastle." Een serieuze boost voor zijn elftal. Zlatan is al een maand terug op Carrington, maar de voorbije weken werd het trainingsritme opgevoerd. De medische staf van Man United was er in april, toen de Zweed tegen Anderlecht zijn eerste zware blessure uit zijn carrière opliep, vanuit gegaan dat hij minstens tot het einde van dit jaar aan de kant zou staan.

Maar leeuwen zijn niet als mensen, om een quote van Zlatan te gebruiken. Anderhalve maand eerder dan verwacht is hij weer beschikbaar. "We hebben dit seizoen geleerd om zonder hem te spelen", zegt Mourinho. "Maar hij is een belangrijk figuur. Natuurlijk ben ik blij dat hij terug is. Hij heeft een enorme drive getoond tijdens zijn revalidatie. We gingen er vanuit dat hij eind 2017 terug zou zijn, maar half november is een andere zaak. Dat bewijst nogmaals dat hij superfit is en een superprof. Je kan niet van hem verwachten dat hij al 90 minuten aan kan of een reeks van opeenvolgende wedstrijden zoals hij heel zijn carrière deed. Hij moet nu zijn niveau, zijn fitheid, zijn scherpte en zijn vertrouwen terugvinden."

Elke ploeg heeft een speler als Lukaku nodig Zlatan Ibrahimovic

Samen met Lukaku

Voorin moet Ibrahimovic de concurrentie aan gaan met Romelu Lukaku, miljoenenaanwinst van United. De Rode Duivel is de toekomst, maar Zlatan kan op zijn 36ste ook nog zijn rol spelen. "Ik kan ze zelfs allebei opstellen", zegt Mourinho. "Goeie spelers kunnen dat." Mourinho merkte op training dat Lukaku met vertrouwen is teruggekeerd van de interlands. De spits was enorm doeltreffend in zijn eerste matchen - 11 goals in zijn eerste 10 matchen - maar de motor viel nadien stil. Ook door een gebrek aan aanvoer. "Romelu is nu een inconische speler voor zijn land. In de vorige generaties hadden spelers het moeilijker om zoveel goals te maken, maar Romelu is erg jong. Hij heeft nog minstens 10 jaar voor de boeg bij zijn land. Ik kan me voorstellen dat hij op een ongelooflijk aantal goals zal stranden."

AFP

Rugnummer 9 en 10

Lukaku vroeg bij zijn transfer het rugnummer 9 van Zlatan. Die stemde in. Hij voetbalt vanaf morgen met het nummer tien. "Voor mij is de nummer tien het nummer voor de speler die het verschil maakt", zei Zlatan in een commercial voor Volvo. "Voor de ster. Toen ik vorig jaar werd gevraagd wie ik een goede spits vond, zei ik meteen Lukaku. Hij is fysiek sterk en scoort enorm goals. Elke ploeg heeft zo'n spelers nodig. Ik ben blij dat hij bij United speelt. Hij gaat ons nog goed helpen. Dat heeft hij eigenlijk al gedaan." Ter vergelijking: Lukaku trof elf keer raak in zijn eerste 17 matchen voor United. Zlatan vorig seizoen acht keer. Beiden zitten overigens in dezelfde makelaarstal: bij Mino Raiola.

Photo News Lukaku (links) deze week op het Unicef gala van man United met Pogba, Lingard, rapper Stomzy en Rashford

Photo News

AFP