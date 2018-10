Daar is Kevin De Bruyne alweer: hij hervat groepstraining na afwezigheid van zeven weken KTH

01 oktober 2018

Daar is Kevin De Bruyne weer. Hij traint weer met de groep. Dat was op de open training voor de Champions Leagueverplaatsing naar Hoffenheim duidelijk. Hij reist wel niet mee. Alles stap voor stap. De oktoberinterlands tegen Zwitserland (Nations League) en Nederland (vrienschappelijk) komen nog te vroeg, maar na de internationale break is de Rode Duivel weer inzetbaar. Dat bevestigde Pep Guardiola: "Kevin maakt het goed. Hij zit in de laatste rechte lijn. Hij traint de komende dagen weer met ons mee." Tijdens een lanceringsevent van videogame FIFA19 liet Kevin De Bruyne vorige week verstaan dat hij bijna terug is. “Ik heb nog 3, 4, 5 weken nodig”, zegt De Bruyne. "Hopelijk ben ik snel terug. Ik hoop na de interlandperiode terug te zijn."

De Bruyne blesseerde zich anderhalve maand geleden op training. Er werd rekening gehouden met een onbeschikbaarheid tussen twee en drie maanden. Hij zit dus op schema. Twee jaar geleden stond hij net een gelijkaardige kwetsuur twee maanden aan de kant. Bij Manchester City nemen ze straks geen enkel risico. Daar hopen ze De Bruyne, die door het WK ook de volledige voorbereiding miste, helemaal topfit te hebben voor de Manchesterderby tegen United op 11 november. Ze gaan hem rustig brengen. "Ik denk wel dat ik dan terug ben."

Man City staat voor een belangrijke week: het speelt morgen Champions League om 18u55 op het veld van Hoffenheim. Na de verrassende thuisnederlaag tegen Lyon zijn de 'Citizens' ongetwijfeld uit op revanche. En dit weekend staat er de absolute topper tegen Liverpool op Anfield op het programma. Onzekerheid is er nog rond Sergio Agüero (voet), die zaterdag tegen Brighton meteen na zijn goal na een uur naar de kant werd gehaald zoals vooraf afgesproken.