Daar is doelpunt 25: Romelu Lukaku knikt Man United naar halve finales van de FA Cup Kristof Terreur

17 maart 2018

22u43

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Op naar de dertig voor het eerst in zijn carrière. Romelu Lukaku (24) kopte Manchester United naar de halve finales van de FA Cup. Zijn vijfentwintigste van het seizoen haalde wat druk van de ketel na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Een vuistje van Lukaku voor zijn trainer onder vuur, een vuistje terug. Die andere untouchable, Nemanja Matic, zorgde voor zekerheid.

“Idioten”. “Ideologen”. “Voetbalerfenissen”. “Het woordenboek van het leven”. Op een ongelooflijke persconferentie, de dag voor het FA Cupduel met Brighton, had Jose Mourinho nog eens laten voelen dat het vuur bij hem nog brandde. Een arrogante tirade aan het adres van zijn criticasters. ‘The Special One’ op zijn sterkst. “We hebben weinig tijd gehad om te rouwen. Ik zag geen reactie op training, want we trainen altijd goed.” Waarna hij de recente Champions Leaguegeschiedenis van United opsomde en op de onervarenheid van zijn ploeg wees. “Toen ik in Real arriveerde, speelden er maar drie ooit in de kwartfinales van de Champions League. Kijk waar de spelers die United vorig seizoen verlieten nu spelen. Hoe ze voetballen en of ze al spelen. Dat zijn erfenissen. Wanneer ik de club zal verlaten, zal mijn opvolger hier vinden: Lukaku, Matic en De Gea. Ze zullen spelers vinden met een andere mentaliteit, een andere achtergrond, een verschillende status, een andere knowhow.”

Andere spelers noemde hij niet. Tekenend. Enkel over zijn doelman, Matic en Lukaku heeft hij geen klagen. Zou het toeval zijn geweest dat die laatste twee tegen Brighton opnieuw afleverden. Goeie voorzet van de Serviër, simpele kopslag van Lukaku. Een doelpunt dat United op weg zette richting Wembley voor de halve finales van de FA Cup, enige trofee nog in zicht voor United. Troostprijs voor een teleurstellend seizoen. Voor Lukaku was het zijn vijfentwintigste van het seizoen. Zijn op en na beste aantal ooit - hij heeft nog twee maanden om de 26 van vorig jaar bij Everton te overtreffen. De spits balde zijn vuist richting zijn trainer. Die gaf er een terug. Beiden hebben mekaar gevonden. Winnaars onder een. Zelfs in moeilijke tijden.

United sleepte zich naar het eindsignaal. Slaapverwekkend voetbal en slechts een bal tussen de palen in de tweede helft - ook Lukaku zakte mee weg. Brighton vergat halve en hele mogelijkheden te benutten, maar Matic zorgde vijf minuten tijd voor zekerheid. Vooral de zege telde, niet de manier waarop. Geeuw.

Fellaini viel een minuut voor tijd in.