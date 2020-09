Daar is de verlosser: Gareth Bale in Londen om terugkeer naar Tottenham af te ronden Redactie

18 september 2020

14u52 0

Gareth Bale (31) is aangekomen in het trainingscentrum van Tottenham om zijn terugkeer naar de Spurs af te ronden. De Welshman wordt door Real Madrid één jaar uitgeleend aan de Londenaars. Bale zou vandaag al voorgesteld kunnen worden, aangezien hij zijn medische testen al in Madrid aflegde.

Real Madrid blijft tussen de 60 en 70 procent van Bales loon betalen. De Spurs nemen ongeveer 230.000 euro voor hun rekening, evenveel als grootverdiener Harry Kane. Bale verliet in 2013 Tottenham voor de Koninklijke. Met een bedrag van 100 miljoen euro was hij destijds de duurste voetballer ooit.

Ook de Spanjaard Sergio Reguilon (23) is aangekomen en verlaat - net als Bale - Real Madrid voor de Spurs. Hij moet de nieuwe linksback worden en zou een vijfjarig contract tekenen in Noord-Londen.

Gareth Bale & Sergio Reguilon arriving at the Tottenham Hotspur training ground! ✍️