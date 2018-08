Daar is de bevestiging van Man City: Kevin De Bruyne staat twee tot drie maanden aan de kant Kristof Terreur

17 augustus 2018

12u46

Bron: HLNinEngeland 5 Premier League Daar is de bevestiging van Manchester City. Kevin De Bruyne staat zo’n twee tot drie maanden aan de kant met een knieblessure.

Een operatie hoeft niet. Een consultatie bij de Catalaanse kniespecialist Ramón Cugat in Barcelona, gisteren, bevestigde de eerste scan die de dokters van Manchester City woensdag op de Etihad Campus namen: enkel de laterale band van de rechterknie van Kevin De Bruyne is geraakt. Een blessure die een voetballer doorgaans tussen twee en vier maanden aan de kant kan houden, maar in het geval van de Rode Duivel gaat zijn club uit van het meest gunstige scenario. Lees: acht tot twaalf weken. Dezelfde termijn als in 2016, toen hij een gelijkaardige blessure opliep en hij precies 65 dagen aan de kant stond. Manchester City bevestigde: hij is ongeveer drie maanden out.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX Manchester City(@ ManCity) link

Dat De Bruyne heen en weer vloog naar Barcelona voor een 'second opinion' in het Hospital Quirónsalud is vaste kost bij Man City, sinds de komst van Guardiola. Dr. Cugat (68) is zijn goeroe, een specialist die zijn reputatie uitbouwde met behulp van FC Barcelona en de beroemde trainer, die hij ooit met de juiste raad afhielp van een aanslepende hamstringblessure. Ondertussen verzamelde hij een team specialisten rondom zich. Cugat promoot zichzelf graag en pakt graag uit met de patiënten die ooit bij hem op de tafel lagen: Andrés Iniesta, Xavi, Luis Enrique, Fernando Torres, Samuel Eto'o, Carles Puyol, Cesc Fàbregas, David Villa, David Silva, Pippo Inzaghi, Arturo Vidal, Pablo Zabaleta, Matías Suárez, Thibaut Courtois, De Bruyne, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Dani Alves en zelfs skiester Lindsey Vonn. (KTH)