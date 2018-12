Daar is ‘Big Rom’ weer: Lukaku scoort in klinkende 4-1-zege van Man. United tegen Bournemouth, Pogba twee keer aan het kanon Redactie

30 december 2018

19u21 5 Manchester United MUN MUN 4 einde 1 BOU BOU Bournemouth Premier League Manchester United dendert voort onder Ole Gunnar Solskjær. United won nu ook op eigen veld stevig tegen Southampton, het werd 4-1. Romelu Lukaku viel in minuut 70 in en twee minuten later legde de Rode Duivel de eindstand vast. Eerder had de herboren Paul Pogba twee keer gescoord en ook Marcus Rashford toonde zich trefzeker. Nathan Aké redde de eer voor Bournemouth.

Paul Pogba opende na 5 minuten de score op Old Trafford. De Franse wereldkampioen tikte van dichtbij binnen na een knappe actie van Marcus Rashford. Diezelfde Pogba kopte in de 33e minuut de 2-0 tegen de touwen na een gemeten voorzet van Ander Herrera. De Fransman, die bevrijd speelt sinds het vertrek van Mourinho, was op Boxing Day ook al goed voor twee goals tegen Huddersfield.

Net voor de pauze maakte Rashford er na een fraaie assist van Anthony Martial 3-0 van. Dat leek de ruststand te worden maar ook Bournemouth vond in de toegevoegde tijd nog de weg naar de netten. Nathan Aké vloerde De Gea met het hoofd.

Romelu Lukaku, terug in de selectie nadat hij twee competitiematchen om persoonlijke redenen miste, kwam halfweg de tweede helft in het veld voor Rashford. Enkele minuten later maakte hij op assist van Pogba de 4-1. Big Rom glipte door de buitenspelval en tikte met zijn rechter binnen, goed voor zijn zevende competitietreffer. Meteen daarna mocht de Braziliaanse Belg Andreas Pereira invaller voor Herrera. Marouane Fellaini bleef op de bank.

Manchester United beëindigde de match met tien na rood voor Eric Bailly. In het klassement blijven de Reds ondanks de zege zesde met 35 punten. Bournemouth is twaalfde.

