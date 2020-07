D-day voor Man City: UEFA gaat ervan uit dat Europese schorsing bevestigd wordt, City voorbereid op worstcasescenario TLB / KTH

13 juli 2020

00u00 0 Premier League Manchester City houdt de adem in. Het internationaal sporttribunaal TAS laat vandaag weten of de Engelse topclub al dan niet effectief voor twee jaar wordt uitgesloten van Europees voetbal voor gesjoemel met de Financial Fair Play. De UEFA legde de ploeg van Kevin De Bruyne die sanctie op, maar City stapte naar TAS.

Begin juni bestudeerde dat TAS drie dagen lang, via videoconferentie, het beroep van de nummer twee van de Premier League tegen de beslissing van de financiële controlekamer van de UEFA om de Citizens voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal voor inbreuken op de Financial Fair Play-regelgeving. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd. Vorige vrijdag beraadslaagde het TAS een laatste keer over het beroep. Vandaag volgt de uitspraak, normaal rond 10u30. De UEFA gaat ervan uit dat zij gelijk zal krijgen. Bij City zijn ze voorbereid op het worstcasescenario.

Wat met De Bruyne?

Op De Bruynes toekomst op korte termijn heeft een mogelijke schorsing weinig effect, zo kon u vorig weekend al lezen bij ons. Hij denkt niet aan een transfer. Zijn gezinnetje en hij zijn gelukkig in Manchester. Bovendien is hij, met nog drie jaar contract, een gegarandeerd jaarloon van 18 miljoen euro en een ineengestorte transfermarkt, haast onbetaalbaar geworden, ook voor de eliteclubs. City legt hem liefst nog twee jaar langer vast en wil de drie miljoen euro aan Europese bonussen die hij contractueel dreigt te verliezen, compenseren. De kans is ook groot dat De Bruyne de opvolger van David Silva wordt als kapitein van de Citizens. Een aai voor het ego.

Geen invloed op Champions League van dit seizoen

Een beslissing van het TAS in het nadeel van City belet de Engelse topclub wel niet de Champions League van dit jaar verder af te werken. Kevin De Bruyne en co wonnen voor de coronacrisis hun heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 bij Real Madrid. De eindfase van het kampioenenbal zal in augustus in Lissabon worden gespeeld.

