Crystal Palace hoopt Yannick Carrasco te verlossen uit zijn gouden kooi in China Kristof Terreur in Engeland

23 januari 2020

21u15

Bron: @HLNinEngeland 1 Premier League Crystal Palace wil Yannick Carrasco (26) een reddingsboei gooien. De Engelse middenmoter onderhandelt momenteel met Dalian over een uitleenbeurt van de Rode Duivel.

De gesprekken lopen. In het kamp-Carrasco willen ze niet te hard van stapel lopen. Dalian heeft zich in het verleden niet de meest flexibele onderhandelaar getoond. Vandaar dat de Eagles in de eerste plaats mikken op een uitleenbeurt. Crystal Palace hoopt snel zekerheid te hebben over een eventuele deal.

Carrasco volgt zijn dossier vanuit België met spanning. De Rode Duivel traint individueel bij Move to Cure, in Antwerpen, in afwachting van een transfer. Als Dalian en Palace het licht op groen zetten, stapt hij op het eerste vliegtuig.

Na bijna twee jaar Dalian heeft Carrasco het helemaal gehad met China. Liever vandaag dan morgen vertrekt hij, vooral om familiale redenen. Ondanks het feit dat hij er aardig zijn boterham heeft verdiend (10 miljoen netto per jaar) komt zijn sportieve carrière weer op de eerste plaats. Bij Palace hoopt hij zich, in de Premier League, te herlanceren en weer dichter bij een basisplaats te sluipen bij de Rode Duivels.

Op Selhurst Park wordt hij mogelijk ploegmaat van Christian Benteke. De spits staat in de belangstelling van Club Brugge, maar blijft zich voorlopig focussen op Palace. Afwachten of er in de laatste week van de transferperiode nog iets uit de bus valt.

Carrasco sprak eerder al zijn hoop uit om terug te keren naar Europa: