Courtois voert de druk op: hij daagt niet op bij Chelsea KRISTOF TERREUR IN ENGELAND

06 augustus 2018

18u26

Bron: @HLNinEngeland 8 Premier League De druk wordt opgevoerd. Thibaut Courtois (26) wil zijn droomtransfer naar Real Madrid forceren. De doelman daagde vandaag ook niet op voor de verplichte medische check-up na zijn vakantie. Bij Chelsea zoeken ze een oplossing.

De aanslepende transfer van Thibaut Courtois zorgt voor nervositeit op alle niveaus. Niet in het minst bij de nationale nummer een, die absoluut weg wil bij zijn club, ondanks nog een jaar contract. Normaal gezien had Chelsea hem zondag al terug verwacht op Wembley, om tijdens de Community Shield plaats te nemen achter de bank samen met de andere bankspelers, maar hij bleef zonder toestemming van zijn werkgever in België. In plaats daarvan gaf hij gisteren de aftrap voor KRC Genk-STVV. "Ik ga nu geen commentaar geven", zei Courtois toen. "Het is delicaat. Op dit moment ben ik vrij rustig." Een beetje rebellie kan geen kwaad tijdens een transfersoap. Destijds, in 2011, forceerde hij zijn overgang naar Chelsea met onmiddellijke uitleenbeurt aan Atletico op een gelijkaardige manier. Hij kwam niet opdagen voor de fandag en de galawedstrijd tegen Lyon. Enkele uren later was zijn transfer geregeld.

In Londen valt te horen dat Chelsea zo snel mogelijk een oplossing hoopt te vinden. Ook trainer Maurizio Sarri stuurt daarop aan. "Ik ben niet geïnteresseerd in wat zijn makelaar zegt. Ik wil hetzelfde horen van hem. Ik wil enkel supergemotiveerde spelers." De Italiaan had vorige week een telefonisch onderhoud met Courtois en toonde begrip voor diens situatie: de doelman wil naar Real om dichter bij zijn kinderen te zijn en ook voor de sportieve uitdaging. Real zocht vorig weekend weer contact met de directie van Chelsea. Beide clubs zijn nog altijd on speaking terms over de transfer, maar zolang The Blues geen vervanger hebben gevonden, gaat het licht niet op groen. Een spelletje dat ze mogelijk tot op de laatste transferdag, donderdag, spelen. Real is bereid tot 40 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen. Op Bernabéu maken ze zich niet te veel zorgen. Daar voelen ze dat, indien nodig, Courtois een overgang wel zal forceren, in tegenstelling tot Hazard die zich vanmiddag wel aanmeldde op de club. De sterspeler had na zijn gemiste transfer naar Real een extra dag verlof gekregen van Sarri.