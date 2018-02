Courtois voedt geruchtenmolen: "Als Real echt geïnteresseerd is, kan mijn persoonlijke situatie van invloed zijn" KTH/GVS

07 februari 2018

In een interview met Sport/Voetbal Magazine herhaalt Thibaut Courtois dat zijn hart in Madrid ligt, wegens zijn privesituatie. Het zal de geruchten over een transfer naar Real Madrid een duwtje geven.

Courtois (25) heeft deze maand een nieuwe afspraak met Chelsea over een contractverlenging. Hij stond in december dichtbij een akkoord, maar daarna kwam er geen vaart meer in de onderhandelingen. PSG snuffelt rond, Real heeft zich niet nog gemeld. Toch voedt onze nummer één tussen de palen bij de Rode Duivels de geruchtenmolen, want in een interview met Sport/Voetbal Magazine stelt Courtois dat een terugkeer naar Madrid zeer aanlokkelijk is.

"Als Real echt geïnteresseerd is, kan mijn persoonlijke situatie van invloed zijn", aldus Courtois. "Mijn familie is van onschatbare waarde. Mijn twee kinderen wonen daar met hun moeder. Ik spreek mijn dochter elke dag via FaceTime, maar mijn zoontje is nog te klein om op die manier te communiceren. Eén ding staat vast: op een dag keer ik terug naar Spanje. Mijn hart ligt in Madrid."

Duidelijke taal, maar toch wil Courtois nog niet meteen van een overgang spreken. "Er is afgesproken om in februari met Chelsea samen te zitten. De club moest eerst meer dringende zaken afhandelen. Ik sta tot 2019 onder contract. Er is geen haast, normaal teken ik bij. Ook de wens van Chelsea om Eden Hazard langer aan de club te binden, stelt me gerust." Zijn standaardantwoord. Toch zal hij, zoals eerder aangegeven, de kat uit de boom kijken.