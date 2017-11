Courtois na de lof van Conte: “Ik voel me de beste” Kristof Terreur in Engeland

12u00

Bron: HLNinEngeland / Sky Sports 0 Sportimage Premier League Dat hij effectief de beste doelman ter wereld is, schreeuwt hij niet van de daken. Toch voelt Thibaut Courtois (24) zich de beste. Het maakt deel uit van zijn topsportmentaliteit. “Ik denk dat elke topspeler, elke topkeeper dezelfde mindset heeft”, vertelt hij in een interview met Sky Sports. “Alles begint bij geloof in eigen kunnen.”

Antonio Conte, zijn trainer, herhaalde het gisteren voor de tweede keer in vijf dagen: voor hem behoort Thibaut Courtois bij de beste keepers ter wereld. “En misschien is hij dat nu al”, voegde de Italiaan eraan toe. Conte streelt het ego van Courtois. De doelman wil zijn contract bij Chelsea voorlopig niet verlengen, terwijl zijn club op de knieën wil gaan: niemand wil de Rode Duivel zien vertrekken. Geconfronteerd met de uitspraken van Conte zei Courtois op Sky Sports het volgende: “Ik voel me de beste. Je moet dat zelfvertrouwen hebben. Het is belangrijk voor een topsporter om die instelling te hebben. Natuurlijk zijn er nog andere geweldige doelmannen. Het is niet aan mij om te oordelen wie de beste is, maar in mijn hoofd ben ik dat. Omdat je zo moet denken. Ik denk dat elke topspeler in de wereld, elke grote doelman met dezelfde gedachte in zijn hoofd zit. Dat moet ook om te slagen. Ik probeer elke dag keihard te werken en beter te worden.” Bij Chelsea omschrijven ze de mentaliteit van Courtois als die van een eliteprof: hij wil alles winnen en is een slechte verliezer. “Hij is nog jong, maar erg matuur”, zegt Conte.

Had a sit down with serial winner Thibaut Courtois 🏆. "Winning the Champions League is high on my list." #CFC pic.twitter.com/FZHxRJkud8 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Het is niet de eerste keer dat Courtois zegt dat hij zich de beste voelt. In een exclusief interview met deze krant zei hij in mei hetzelfde. "Ik ga niet zeggen dat ik de beste ben, want dan gaan mensen me arrogant noemen, maar ik voel me wel zo”, zei hij toen. “Alles begint bij geloof in eigen kunnen. Na het seizoen 2015-16 wilde ik me absoluut weer bewijzen. Veel goals incasseren, zelfs als je nog veel ballen tegenhoudt, geeft geen bevredigend gevoel. Onbewust ga je dan wat aan jezelf twijfelen. Ook ik. Zoals je dat daarnet terecht opmerkte: het feit dat een doelman uitkomt op hoge ballen, is soms een waardemeter voor zijn vertrouwen. En ik voel me nu geweldig in mijn vel. Op een manier straal ik misschien iets onoverwinnelijks uit tussen de palen, maar niet zoals Buffon of Casillas destijds. Die hebben toch nog iets speciaals. Hors catégorie. Bij Buffon heb je soms het gevoel: hier vliegt vandaag geen bal binnen. Leiderschap, ervaring en uitstekend positiespel. Dat aura dat spitsen écht afschrikt. Zover ben ik nog niet."

Getty Images

AP