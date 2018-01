Courtois ergert zich aan negatieve houding van Chelsea-fans: "Na een slechte pass of slecht schot moeten ze niet beginnen joelen en fluiten" Mike De Beck

18u10

Bron: Daily Mail, Chelsea TV 1 Photo News Premier League Chelsea verkeert niet meteen in een blakende vorm. De Engelse landskampioen bleef de voorbij drie wedstrijden (in de FA Cup tegen Norwich City, de League Cup tegen Arsenal en de Premier League tegen Leicester City) telkens steken op een 0-0-gelijkspel. Nadat Thibaut Courtois zijn netten ongeschonden hield, had het sluitstuk een boodschap voor de fans: "Als ze beginnen te roepen dan helpt ons dat niet".

Scoren is de laatste tijd een lastige opgave voor de troepen van Antonio Conte. In de voorbije drie wedstrijden konden de 'Blues' geen enkel doelpunt maken, maar slikten ze ook geen enkele treffer. Met dank aan een sterke Thibaut Courtois die onder meer tegen Leicester City een gevaarlijke kopbal van Wilfred Ndidi wist te keren (zie video onderaan). "Ik weet dat we als team geen goede wedstrijd hebben gespeeld", vertelde Courtois aan Chelsea TV.

"Het was onze derde wedstrijd zonder doelpunt, maar we hebben de fans hier op Stamford Bridge nodig om zich achter het team te scharen. En niet dat als een speler een slechte pass geeft of een slecht schot aflevert, dat ze beginnen te joelen en te fluiten. Ik denk niet dat we een slecht seizoen spelen. Het is belangrijk dat de fans weten dat we van achteruit willen voetballen. Ze moeten niet zenuwachtig worden. Als ze beginnen te roepen, dan helpt ons dat niet. Tegen Leicester was het wat te veel van dat."

.@thibautcourtois redt de meubelen voor een bleek @ChelseaFC! 🙌 pic.twitter.com/ISiqSQ7MLT Play Sports(@ playsports) link

Action Images via Reuters