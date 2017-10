Conte tikt Musonda op de vingers: "Sociale media zullen zijn carrière niet vooruit helpen" Kristof Terreur

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Premier League Een bolwassing. Antonio Conte heeft toegegeven dat hij Charly Musonda Jr (20) op het matje heeft geroepen voor zijn negatieve commentaar op Instagram eerder deze week. "Hij moet zich focussen op het veld, niet op sociale media. Die helpen zijn carrière niet vooruit", aldus de coach van Chelsea. Conte drukte wel uit dat hij in de belofteninternational gelooft. "Hij gaat nog spelen dit seizoen."

De onderhandelingen tussen Musonda en Chelsea over een nieuw contract schieten niet goed op. De club speelt nog altijd met het idee om hem uit te lenen, en dat stond de jongste Musonda duidelijk niet aan. Maandag postte hij een zwarte afbeelding op Instagram met daaronder een tekst die weinig tot de verbeelding over liet. "Je offert jezelf op. Je werkt hard. Je werkt nog harder. Je geeft meer dan er van je verwacht wordt. En soms zelf meer dan je kan. En wat krijg je ervoor terug? Letterlijk niks."

Getty Images

Een post waarvoor hij door de club en Antonio Conte werd berispt. Zo gaf de coach deze middag toe: "Ik heb met Charly gesproken. Ik denk dat hij zijn fout heeft ingezien. Hij moet blijven werken zoals hij bezig is. Aan fysieke, maar ook tactische aspecten. Hij is goed bezig. Ook op training. Wat belangrijk is: hij moet zich focussen op zijn voetbal, niet op de sociale media. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Jonge gastan moet je tonen wat het juiste pad is, zodat ze niet meer dezelfde fout maken. Ik denk dat hij het verstaan heeft. Het is geen groot probleem. Maar hij moet inzien dat sociale media niet het belangrijkste zijn voor zijn carrière."

Getty Images

Musonda ligt niet slecht bij Antonio Conte. Die gunde hem een invalbeurt in de Community Shield tegen Arsenal. Een paar minuten tegen Burnley. En drie weken geleden vierde Musonda Junior een geslaagd debuut in de basis. In de League Cup tegen Nottingham scoorde hij meteen. Na zijn doelpunt was hij tot tranen toe bewogen. Nooit stond hij dichter bij de eerste ploeg dan nu. Ondanks het incidentje bevestigt Conte zijn vertrouwen. Over een uitleenbeurt in januari wil de coach nog niet praten: "Ik kan je zeggen dat hij een enorm groot talent is. Ik schat hem hoog in. Hij kan een grote speler worden voor Chelsea. Tenminste als hij blijft werken. Dan zullen de kansen wel komen. Dit seizoen zullen er nog mogelijkheden voor hem komen. We hebben maar drie nummers tien voor hem: Hazard, Pedro en Willian. Hij zal nog kansen krijgen om zich te tonen. Daar ben ik zeker van."