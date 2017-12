Conte over Hazard: "Een speler is pas op zijn top als hij meedoet voor de Ballon d’Or, de Champions League wint, een WK of een EK" Engelsen vragen zich na WK-loting af hoe je Rode Duivel afstopt Kristof Terreur

06u00 0 Photo News Premier League Het tongetje ging tot tweemaal toe uit de mond. Op een ondeugende manier zendt Eden Hazard waarschuwingssignalen uit. Een ‘hazard warning’ naar de Premier League, naar bondscoach Southgate.

Hazard is de man die ze in Engeland sinds de WK-loting vrezen. De vraag die er op de lippen brandt: "Hoe stop je hem af?"

De persconferentie van Antonio Conte zaterdag was vijf minuten ver toen de onvermijdelijke vraag kwam. "Engeland heeft tot 28 juni de tijd om een manier te vinden om Eden Hazard af te stoppen. Wat is jouw advies aan ons?" De trainer van Chelsea ademde eens diep in en begon aan een rondje rond de pot draaien.

Conte: "Ik heb de loting gezien. Engeland en België zitten in dezelfde groep. Twee teams kunnen zich plaatsen voor de volgende ronde. Engeland en België zijn de twee favorieten. (lacht) Het wordt een speciale match. Als ik de kans krijg, wil ik die wedstrijd absoluut zien."

Journalist 2: "Dus je geeft ons absoluut geen raad."

Conte: (grijns) "Maar we hebben hier verdediger Gary Cahill, niet? En Danny Drinkwater."

Journalist 3: "Dat is een grote verantwoordelijkheid voor hen."

Conte: (lacht) "Ik moet eens met Cahill praten om hem te vertellen dat …" Journalist 2: (onderbreekt) "Ga je ons nu helpen of niet?"

Conte: (maakt gebaar als snijdend mes) "Helpen, helpen. Om te vermijden dat Gary schoppen uitdeelt aan Eden, ja!"

Journalist 4: "Viseren Gary en Danny hem op training?"

Conte: "Elke dag met zulke spelers trainen, maakt je sterker. Gary kent Hazards trucjes en kwaliteiten door en door en net daarom zal hij erg aandachtig moeten zijn."

De Engelse kranten hadden hun headlines. Of dat dachten ze toch. In de hilariteit en het -gegrinnik was hen een essentieel woordje bij Conte ontgaan: avoid, vermijden. Daar trokken de tabloids zich echter niets van aan. Op de voorpagina van zijn Goals-sectie, de voetbalbijlage, pakte ‘The Sun’ fors uit met de quotes van Conte. V: ‘En Antonio, hoe kunnen we Hazard afstoppen?’ In een groter lettertype eronder: ‘A: Trap hem’. De andere kranten gingen minder ver en omschreven de verkeerdelijk geïnterpreteerde opmerking van Conte als een grapje. De voorspelbare woordspeling Hazard warning kwam wel overal terug.

Hazard betekent in het Engels zoveel als gevaar of risico. Hij is de man voor wie de Engelsen op hun hoede zijn. Hazard koos zijn moment uit om hen nog meer angst aan te jagen. In de eerste match sinds de loting in Moskou, tegen Newcastle, zette hij zijn fantastische vorm nog eens extra in de verf: betrokken bij alle gevaar, acht geslaagde dribbels, negen doelpogingen (een persoonlijk record) en twee goals waarvan een panenka-penalty.

EPA

AFP

Louterende rust

"De Eden die hier onder mij speelde was al een redelijk goeie speler", zei ex-Chelseacoach Rafa Benítez, nu in de andere dug-out. "Maar daarna is hij nog beter geworden. Hij kan elke match beslissen."Dat doet hij tegenwoordig ook. De relatieve rust in het tussenseizoen, door de enkelbreuk, lijkt hem te hebben gelouterd. Hazard straalt nog meer spelplezier uit dan voorheen. In zijn nieuwe rol, als tweede spits, leeft hij zich uit als een kind in de tuin bij zonnig weer: zijn Garden of Eden, tongetje uit de mond. Acht goals en zes assists staan er op zijn teller, waarvan vijf goals in de laatste vijf matchen. Om de 83 minuten is hij beslissend en qua dribbels en fouten mee per match kent hij in de Premier League zijn gelijke niet. Schoppen maar.

Een goed WK van Hazard verandert de strategie niet bij Chelsea. De club wil van hem de best-betaalde speler in de Premier League maken, met een loon van 340.000 euro per week, en een transfer is onbespreekbaar. Het is niet zeker dat Conte blijft, maar in het tussenseizoen gaf hij aan dat hij in zijn kern maar drie spelers heeft met de kwaliteiten om mee te strijden voor winst in de Champions League. Daaronder twee Belgen: Thibaut Courtois en Hazard. Toch ziet hij bij zijn tovenaar nog ruimte voor verbetering. "Het WK is het beste toernooi ter wereld. Een grotere etalage vind je niet. Ik denk niet dat Eden zijn piek al heeft bereikt. Hij is een jonge speler en het is belangrijk dat hij blijft werken, werken en werken op training en prestaties blijft neerzetten als vandaag. Een speler is pas op zijn top als hij meedoet voor de Ballon d’Or, de Champions League wint, een WK of een EK. Dan ben je een absolute topspeler. In het andere geval ben je een grote speler, maar tegelijk ook maar een grote speler. Geen legende."

EPA

Jennen

Hazard weet wat gedaan, maar maakte er zich zaterdag op zijn Hazards vanaf. Met een knipoog. Over de derde WK-tegenstander, Tunesië, moest hij even nadenken, maar de Engelsen jende hij al een beetje. Cheeky chappie. «Ach, met de Engelsen erbij hebben we een makkelijke loting», zei hij op Sky. "Grapje, he. Grapje, he. Het wordt een moeilijke match. Ik heb het er al met Gary Cahill over gehad. Ik heb hem geluk gewenst."Als die hem straks maar niet brutaal onder de grond steekt. Conte houdt zijn hart vast.

EPA

Photo News

EPA

Photo News