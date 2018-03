Conte kon uitspraken van Hazard maar weinig smaken. Maar vernedering voor het oog van ploegmaats bleef Rode Duivel bespaard Kristof Terreur in Engeland

10 maart 2018

07u52

Bron: @HLNinEngeland 4 Premier League De overpeinzingen van Eden Hazard bij de tactiek tegen Man City smeulen nog na. De slachtpartij voor de hele groep bespaarde Antonio Conte hem, maar zijn trainer zette wel de puntjes op de i. Met subtiele, sinistere prikjes.

Bij Chelsea deden ze er gisteren alles aan om de scheurtjes tussen trainer en sterspeler te plamuren. Antonio Conte zei het tot drie keer toe: "Zoals jullie zouden moeten weten, reageer ik niet op mijn spelers via de media. Ik praat liever face to face met hen. Of in meetings met het team." Negen van de tien vragen gingen over Eden Hazard. Zondag, na het schabouwelijk schouwspel bij Man City, brandde hij zijn coach niet af, maar uitte hij wel zijn bedenkingen bij het antivoetbal en zijn ondankbare rol als valse 9 - "we hadden nog drie uur kunnen voetballen, dan nog had ik geen bal geraakt".

Uitspraken die in een vertaalde versie Conte ter ore kwamen. Hij kon ze maar weinig smaken, zo valt te horen in Cobham. De Italiaan draagt een reputatie met zich mee. Vurig baasje, gif op de tong, venijn in de ogen. In nabesprekingen met zijn ploeg heeft hij er dit seizoen al enkelen dood gebliksemd met blik en woorden. Die vernedering, voor het oog van zijn ploegmaats, bleef de Hazard bespaard. Toch viel uit alles gisteren af te leiden dat Conte zijn beste speler op zijn plichten had gewezen. Een subtiele Conte: "Mijn beslissingen zijn altijd het beste voor het team. Het is belangrijk dat je toegewijd bent en niet eerst aan jezelf denkt. Ik ben zelf ooit ook speler geweest. En een keer heb ik me laten gaan. We speelden een topper met Juventus tegen Parma. We wonnen met 3-1. In een interview zei ik dat ik blij was met de winst, maar dat ik niet tevreden was met de positie waarop de trainer mij uitspeelde. Toen ik een week later terugkeerde naar de club, had coach Marcello Lippi een meeting gepland met alle spelers. Voor hun ogen maakte hij mij met de grond gelijk. Bikkelhard, niet onzacht. Na de training riep de directie me naar boven. Ik kreeg er een boete bovenop en mocht een weekje brommen op de bank. Lippi vertelde me dat ik in de eerste plaats te weinig respect had getoond voor mijn teammaats, maar ook voor hem, club en fans. Die boodschap heb ik in mijn achterhoofd geknoopt. Ik zag na dat voorval het belang van het team in. Dat komt niet vanzelf. Spelers hebben iemand nodig die hen daarop wijst: je hebt een fout gemaakt."

Dwangbuis

Conte heeft een boon voor de voetballer Hazard, maar vindt dat hij toewijding en een killermentaliteit mist. Hazard van zijn kant voelt zich in een dwangbuis geduwd. Hij stelt plezier en vrijheid voorop. Binnen de directie leeft het idee dat Conte niet alleen zichzelf richting exit werkt, maar ook Hazard in de armen van Real Madrid duwt. Een zorgelijke situatie. Chelsea zou het contract van Hazard immers graag snel openbreken.

Vanavond tegen Crystal Palace wordt Hazard aan de aftrap verwacht.

Been a tough couple of weeks but we still love the beautiful game. See you at the Bridge tomorrow! #CFC #premierleague Ces dernières semaines furent compliquées mais on aime toujours le beau jeu. À demain au Bridge! 💪🏼 #cfc Een foto die is geplaatst door null (@hazardeden_10) op 09 mrt 2018 om 22:12 CET