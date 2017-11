Conte hartje Courtois: "Hij wordt de beste ter wereld. Als hij dat al niet is" Kristof Terreur in Engeland

23u30

Bron: HLNinEngeland 0 AFP Premier League Zijn trainer bespringt hem graag na een zege. Zijn trainer bezingt ook graag zijn lof. Antonio Conte gisteren zonder verpinken over zijn keeper, Thibaut Courtois: “Hij wordt de beste in de wereld, for sure. Als hij dat al niet is.” Een liefdesverklaring.

Het gebeurt niet vaak. Antonio Conte is doorgaans niet het type dat in headlines spreekt, maar gistermiddag was het niet lang zoeken. Op de desk, waarachter hij zat, lagen onder zijn neus minstens 10 mobiele telefoons slash recorders. Hij wist wat hij deed - een goed doordacht plan. De boodschap die Conte de geschreven pers wou meegegeven was krachtig. Via de kranten, en in hun zog ook de knip- en plakwebsites en sociale media, fluisterde hij Courtois (25) lovende woordjes in. Hij dicteerde een liefdesbrief met onderaan een disclaimer voor zijn CEO: vind snel een uitweg in die contractonderhandelingen. “Als ik eerlijk ben, is het niet aan mij om vragen over zijn contract te beantwoorden”, opende Conte. “Die zijn voor de club, maar ik hou er ook van om mijn mening te geven over technische zaken. Het is belangrijk dat de club dit probleem onder ogen ziet, het contract van Courtois. Als een topspeler niet bij wil tekenen, is dat geen simpele situatie. De club heeft nog tijd om het op te lossen, maar wij zijn niet de enigen die ermee worden geconfronteerd. De contracten van Sánchez en Özil bij Arsenal lopen aan het eind van het seizoen ook af. Ik denk niet dat Thibaut mijn mening nodig heeft. Hij weet heel goed hoe ik over hem denk. Ik kan je vertellen dat hij voor mij een van de besten is. For sure, honderd procent zeker zal hij ooit de beste in de wereld worden. Als hij dat op dit moment al niet is.”

Met zoveel woorden heeft hij dat Courtois ‘face to face’ nog nooit verteld. Zelfs niet toen ze elkaar in april van 2016, net na de aanstelling van Conte, voor het eerst ontmoeten. Onze landgenoot was, net als Eden Hazard, een van de tien spelers die hij absoluut onder vier ogen wilde spreken. Omdat Courtois – toen al – twijfelde over zijn toekomst in Londen. De bewondering zit hem eerder in de lichaamstaal dan in de conversaties. In nabesprekingen en bij een verkeerde beslissing tijdens een wedstrijd schrikt Conte er niet voor terug om hem verbaal bij het nekvel te grijpen, maar na zeges vinden ze mekaar wonder wel. Partners in de vreugde. Winnaars pur sang, de vuisten pompend in de lucht en een kleine trainer die vervolgens als een enthousiast konijn op de rug van zijn doelman springt. ’t Lievelingetje van Conte samen met Azpilicueta: krijgers die over lijken gaan. “Voor mij is elke speler belangrijk”, zei Conte. “Ik hou ervan om met dit soort spelers te werken, maar als zoals je weet, kan iedereen in het leven andere beslissingen nemen. Ik wil ook dat mijn spelers erg gelukkig zijn bij Chelsea.”

En daar wringt het schoentje. Courtois amuseert zich best in Londen, maar Spanje trekt aan hem. Steeds harder: zijn twee kinderen leven er in Madrid bij ex-partner Marta. Enkel een zot voorstel, meer dan een verdubbeling van zijn huidig salaris (110.000 euro per week), kan hem in de Premier League houden, maar ook dat is geen zekerheid.

BELGAIMAGE

AP

Photo News