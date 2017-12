Conte: "Bij Messi en Ronaldo woedt er een inferno. Hazard moet zich met hen willen meten. Ik probeer hem te pushen" Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Premier League Gespreksonderwerp vrijdagmiddag op Chelsea: de teleurstellende 19de plaats van Eden Hazard (26) in de Ballon d'Or. Ondanks een landstitel en een goed jaar hadden ze hem hoger verwacht. Ook zijn trainer, Antonio Conte. Hij vraagt zich luidop af of de Rode Duivel wel het heilige vuur heeft om zich met de top te meten. "Eden heeft alle kwaliteiten om met Messi, Ronaldo en Neymar te concurreren."

Eden Hazard zegt dat hij niet echt bezig is met Champions Leaguewinst. Is dat de juiste attitude?

Conte: "Het is niet simpel om die vraag te beantwoorden. Ik ben zijn trainer. Ik denk dat je die aan hem moet stellen. Hij kent zijn ambities. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen: hij is een fantastische speler. Hij is erg belangrijk voor Chelsea. Maar tegelijkertijd kan ik je ook zeggen dat als hij de Gouden Bal ooit wil winnen in zijn carrière, dat hij op prijzen zal moeten jagen. Voor Cristiano Ronaldo is het zijn vijfde, net als voor Messi. De laatste tien jaar hebben zij telkens van positie gewisseld. Twee à drie spelers die in aanmerking komen, want ik reken er ook Neymar bij. Het gaat tussen die drie. Simpel is het niet voor de anderen. Kijk naar Cristiano. Vorig seizoen won hij de Champions League, La Liga. Twee jaar geleden de Champions League en het EK."

Heeft Eden dezelfde honger, obsessie als die drie?

Conte: "Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, ... Die drie hebben constant honger. Ze maken een goal en gaan meteen voor een volgende. En na de tweede willen ze er een derde maken. Ze hebben een obsessie en net daarom zijn ze speciaal. Ze willen winnen. Het maakt voor hen niet uit wat ze vorig seizoen hebben gepresteerd. Vraag hen nu wat ze willen en ze zullen je zeggen dat ze een WK willen spelen met dezelfde honger, dezelfde passie. Winnen, winnen, winnen, winnen en weer voortgaan. Het verleden telt niet voor hen. Daarom heb ik zoveel respect voor die spelers. Om aan de top te blijven moet je keihard blijven werken."

"Het is misschien niet rechtvaardig om over Eden te praten nu. We weten allemaal hoe belangrijk hij is voor Chelsea. Tijdens wedstrijden maakt hij het verschil voor ons. Dat is het belangrijkste. Maar tegelijkertijd ben ik zijn trainer. Ik probeer hem te pushen. Niet alleen hem, ook de anderen. Ik wil dat ze hun best doen op training. Zodat ze betere spelers worden."

Tegen West Bromwich zagen wij een boze Eden. Na een gemene trap op zijn enkel speelde hij alles op een hoopje. Is dat de attitude die je wil zien: meer sérieux, minder speelvogel?

Conte: "Ik noem het graag 'heilig vuur'. Wanneer je de wil hebt om elke match te winnen, wanneer je elke match wil scoren. Iedereen van ons heeft binnenin een heilig vuurtje. We moeten allemaal de juiste brandstof vinden om het aan te wakkeren. Zeker op dit niveau. De vlam kan klein zijn of groot. Maar wanneer er een inferno woedt, betekent dat je zoals Messi, Ronaldo of Neymar bent."

Op technisch vlak moet Eden zeker niet onderdoen voor hen.

Conte: "Eden heeft alle kwaliteiten om zich met de drie reuzen te meten. Dus moet hij die strijd aangaan. Hij moet volgend jaar beter willen doen in de ranking van de Ballon d'Or. Hij heeft het potentieel, maar simpel zal het niet worden."

Is Eden de enige Chelseaspeler die de Ballon d'Or kan winnen?

Conte: "Toen ik nog een speler was, wilde ik die prijs ook winnen. Maar met mijn kwaliteiten en mijn potentieel wist ik dat het onbegonnen was. Ik won veel in mijn carrière. Bijna alles. Ik was aanvoerder van Juventus. Ik verloor twee WK-finales en een EK, maar toch weet je van jezelf of je de eigenschappen hebt om de Ballon d'Or te winnen. Er zijn spelers in mijn ploeg die het niveau hebben. Anderen, types zoals ik vroeger, zullen nooit in aanmerking komen. Eerlijk: ik weet niet of Ngolo Kanté ooit de Gouden Bal zal winnen. Gewoon wegens zijn profiel. Hij is een fantastische speler die evenwicht brengt in een elftal. Hij werkt hard, maar hij scoort geen goals. Als je aan een trainer zou vragen wie de Ballon d'Or moet winnen, zullen ze allemaal een speler als Kanté vermelden. Voor een trainer, for sure. Paolo Maldini won nooit de Gouden Bal, maar was de beste verdediger in de wereld. Gigi Buffon won de prijs nooit, maar was wel jaren de beste doelman ter wereld. Dat is nu eenmaal het verhaal van de Ballon d'Or. Een specifieke bekroning."

