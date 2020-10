Concurrent Jordan Henderson bevestigt dat hij De Bruyne aan award hielp: “Ik ben een grote fan van hem” Kristof Terreur in Engeland

11 oktober 2020

09u22 0 Premier League Een goeie voetballer herkent een goeie voetballer. Sportieve rivalen stemmen niet tactisch. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson bevestigt dat hij Kevin De Bruyne mee aan de Een goeie voetballer herkent een goeie voetballer. Sportieve rivalen stemmen niet tactisch. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson bevestigt dat hij Kevin De Bruyne mee aan de prestigieuze PFA Player of the Year , voor beste speler in de Premier League hielp: “Hij is misschien de beste middenvelder in de wereld.”

Henderson is een fijne gast. Geprezen door vriend en vijand. De FWA, verenging van Engelse journalisten, verkoos de Liverpool-aanvoerder twee maanden geleden boven Kevin De Bruyne als hun Voetballer van het Seizoen. Dat leidde tot onbegrip - ook in Vlaanderen. Ook omdat niemand de criteria van die award precies kent: in sommige gevallen is het meer dan de bekroning voor prestaties alleen.

Het draait ook om een voorbeeldfunctie, op en naast het veld. Henderson was niet alleen de eerste kapitein van Liverpool die na 30 jaar de kampioensbeker de lucht in mocht steken. Hij was in de eerste coronagolf ook de initiatiefnemer voor een grootse steunactie onder de spelers om het ziekenhuispersoneel in Engeland te steunen. Een plus een is twee: de voorbeeldspeler van de met voorsprong beste ploeg won. Je kan het ermee eens zijn. Je kan het niet. “Mijn prijs was een bekroning voor een geweldig jaar met Liverpool, of zo zie ik het toch”, zegt Henderson. “Voor mij voelt het niet aan alsof ik Kevin De Bruyne heb geklopt.”

Voor de PFA Player of the Year, de meest prestigieuze prijs in Engeland, liet Henderson zich niet kennen door een tactische stem. De profvoetballers kunnen elke speler kiezen, buiten die van de eigen ploeg. De Bruyne gaf zijn stem aan Liverpool-sterkhouder Sadio Mané, Henderson aan De Bruyne. De uiteindelijke winnaar.

“Hij won die award meer dan verdiend”, zegt Henderson. “Hij was simpelweg buitengewoon vorig seizoen. Hij is van wereldklasse, misschien wel de beste middenvelder in de wereld. Of toch een van, zeker en vast. Hij straalt klasse uit, op en naast het veld. Ik kan hem niet genoeg bewieroken. Ik ben een grote fan.”

Vandaag vechten ze een robbertje uit op het veld. De beste van het beste team in Engeland vs de beste tout court. Prestigeduel in het duel.

