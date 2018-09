Coach Maurizio Sarri weet hoe hij 'genie' Eden Hazard nog beter kan maken: "Hij zit nog maar aan 70-80-85 procent" Kristof Terreur in Engeland

29 september 2018

08u15

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Zijn kleine genie noemt hij hem. Maurizio Sarri, Italiaanse trainer van Chelsea, is voetbalverliefd op Eden Hazard, maar hoopt hem nog een etage hoger te duwen. Hoe exact weet hij nog niet, maar Sarri verwacht meer intensiteit van Hazard op training: “Niet alleen fysiek, wel mentaal. Ik denk dat we nog maar 70-80-85 procent van zijn potentieel hebben gezien.”

Chelsea versus Liverpool vanavond. De rematch voor de League Cupwedstrijd van woensdag, nu in de Premier League met twee ploegen op volle sterkte. Het gespreksonderwerp vrijdag op de persconferenties van Jurgen Klopp en Maurizio Sarri: Eden Hazard. Zijn werelddoelpunt heeft wat losgemaakt. “En het melodietje van Titanic eronder maakt het helemaal af”, knipoogde Eden Hazard vrijdag in Het Laatste Nieuws. Superlatieven waaiden uit alle windhoeken aan. Sommigen zetten hem na zijn vliegende start en wereldgoal, zonder al te veel perspectief, meteen op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Zijn doelpunt was van ongeziene klasse = een diepe buiging zelfs-, maar om bij de allergrootsten gerekend te worden verwachten de kenners toch meer constante over een langere periode. Zijn trainer voorop.

“Hij is een van de besten”, zegt Sarri. “Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat hij nog beter kan. Ik denk dat we nog maar 70-80-85 procent van zijn potentieel hebben gezien. Als hij op training nog wat kan verbeteren, kunnen we hem richting 100 duwen. En dan zal hij de beste in de wereld worden. Een beetje meer constante, intensiteit op training, bijvoorbeeld, kan hem helpen. En daarbij bedoel ik niet alleen het fysieke werk, wel mentaal. Ik wil hem daarbij helpen. Ik denk dat hij de honger en ambitie heeft om die stap te zetten, maar ik heb de juiste manier nog niet gevonden. Hij kan de beste ter wereld worden, maar ik ga hem niet vergelijken met anderen. Hij is een genie. Uniek.” (lees hieronder verder)

Hazard zelf houdt vol dat er voor weinig is veranderd. Zijn honger en motivatie zijn naar eigen zeggen nog altijd dezelfde. Ook na de derde plaats op het WK – een grote ontgoocheling voor hem. Eveneens na zijn gemiste transfer naar Real Madrid. Dat hij in Rusland heeft ontdekt hoe goed hij eigenlijk wel is, ontkent hij. “Ik ben nog altijd dezelfde”, vertelde hij aan deze krant. “Toujours le même. Ik zit nu gewoon in een periode dat ik veel doelpunten maak. En hopelijk blijf ik scoren. Maar als ik eerlijk ben, voel ik me erg goed sinds de FA Cupfinale. Iets wat je ook ziet. De sterke teams waarin ik speel helpen daarbij. Hier bij Chelsea, maar ook met de Rode Duivels - wij waren fantastisch op het WK. Van die omstandigheden profiteer ik meer."

"Voor mij is er in wezen niks veranderd. Dat ik in een adem met Messi en Ronaldo wordt genoemd is een hele eer, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd dezelfde speler als twee seizoenen geleden, drie jaar geleden. Op dit moment scoor ik vaak. Dat maakt het verschil. Daarom dat mensen over mij praten en zeggen dat ik bij de top drie hoor. Tuurlijk is het plezierig om tussen de groten te staan. Maar ik wil gewoon blijven gaan. Ik geniet. Zelfs als de zaken niet lopen, probeer ik plezier te halen uit het voetbal. Daarom hou ik van dit spelletje. Op dit moment is het ook makkelijker om te glimlachen.”

Met Maurizio Sarri heeft hij eindelijk voor het eerst in zes jaar een trainer gevonden die offensief niet de handrem optrekt. Geen coach zoals Jose Mourinho of Antonio Conte die altijd defensieve zekerheid inbouwden. Het kamikazevoetbal van Sarri ligt hem. Hazard: “We hebben veel meer balbezit dan ooit. Daar profiteren vooral de aanvallende spelers van. Meer baltoetsen, meer mogelijkheden om kansen te creëren, meer dribbels, meer doelpogingen. Sarri houdt van de bal, hein. Dat maakt een groot verschil. Daarenboven is hij een Italiaan. Net als onder Conte wordt er ook gefocust op tactiek en moet er op training hard worden gewerkt. Ik heb geen zin om te zeggen dat ik geen vrijheid had onder de vorige trainers. Want dat zou niet waar zijn. Antonio Conte en José Mourinho lieten me ook doen wat ik wou op de helft van de tegenstander. Daarom kon ik ook uitblinken onder hen. En op defensief vlak weet ik wat ik moet doen."

Zowel Sarri als assistent-trainer Gianfranco Zola zijn ervan overtuigd dat Hazard dit seizoen 40 goals moet kunnen maken. Met zes in zeven is hij aardig op weg. Hazard: “Als ik eerlijk mag zijn: ik heb ook geen targets . Ik wil gewoon ieder seizoen een prijs pakken. Wij wonnen de FA Cup vorig seizoen, de titel het jaar ervoor. De Premier League wordt niet makkelijk, met Manchester City en Liverpool. Goede ploegen met topspelers, maar we gaan alles geven. Je kent mij, het is niet belangrijk hoeveel doelpunten ik maak. Daar lig ik niet wakker van. Ik wil gewoon genieten. En winnen."