City wint makkelijk van flets United, Lukaku dwingt bij terugkeer op het veld wel meteen penalty af DMM

11 november 2018

19u22 1 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 MUN MUN Manchester United Premier League Manchester kleurt lichtblauw. In de stadsderby won City al met al makkelijk van United. De ‘Citizens’ kwamen via Silva en Agüero op een dubbele voorsprong. Na een penaltyfout op Lukaku kwam er even een opflakkering bij de bezoekers, maar Gündogan was onverbiddelijk aan het slot: 3-1.

Voetballen op Wapenstilstand. Ook in het Etihad Stadium stond dat garant voor een indrukwekkend eerbetoon aan de gevallen soldaten van ‘14-’18. De ‘Last Post’ betekende het begin van de wedstrijd. Everybody ready for the Manchester Derby.

De seizoensverhoudingen tussen de twee stadsgenoten werden daarin meteen gerespecteerd. City begon vrank en vrij, terwijl United zich krakkemikkig achteruit trok. Weinig initiatief bij de Reds, ondanks een goed voetballende Marouane Fellaini. De talisman van José Mourinho was één van de beteren, maar werd net als zijn ploegmaats overspoeld door de aanvalsgolven van City.

Na tien minuten stak David Silva de kroon op het werk na een knappe voorbereiding van naamgenoot Bernardo Silva. De thuisploeg had daardoor vroeg in de wedstrijd wat het wilde. United kon er een bescheiden kopbal van Smalling tegenover zetten, maar veel meer viel er over de eerste helft eigenlijk niet te zeggen. City bleef baas over de partij, United leek in de 300ste Premier League-partij van Mourinho dan weer weinig voetballust aan de dag te leggen.

Een ander verhaal in het tweede bedrijf. De thuisploeg begon zijn tweede helft zoals zijn eerste. Te zeggen, met een snelle goal. Agüero profiteerde van het zoveelste balverlies bij United en rondde na een één-twee met Mahrez in het dak van het doel af.

De wedstrijd leek monddood, tot Mourinho Lukaku op het veld dropte. De Rode Duivel stond amper één minuut op het veld, tekende voor de eerste echt goede loopactie bij United en dwong daarmee prompt een penalty af. Martial kweet zich makkelijk van zijn taak: 2-1.

Oef, dan toch nog een wedstrijd. United kroop even uit zijn egelstelling, maar het was vooral City dat baas bleef. Sterling en Sané hadden de Citizens enkele keren naar een verdiende 3-1 kunnen trappen, maar bleven onoordeelkundig. Uiteindelijk trok Gündogan zijn ploegmaats over de streep na een assist van alweer Bernardo Silva.

Boeken dicht. Manchester kleurt opnieuw blauw, vooral omdat het rode gedeelte van de stad opnieuw flets afstak. City staat nu 12 punten voor op United. Andermaal werk op de plank voor Mourinho en de zijnen.

