City wil door met Kompany, zij het wel met een afgeroomd, éénjarig contract Kristof Terreur

13 februari 2019

14u54

De plannen zijn ongewijzigd, alleen het concrete voorstel ligt er nog niet. Manchester City gaat binnenkort met Vincent Kompany (32) om de tafel om te praten over een contractverlenging van een jaar. De Engelse kampioen houdt zijn icoon liever aan boord, maar wel aan zijn voorwaarden. Lees: inleveren. Zijn rol is dus nog niet uitgespeeld. City doet aan monumentenzorg.

Vragen over zijn toekomst duwt Vincent Kompany al een tijdje voor zich uit. “We zullen wel zien”, zegt hij dan. Nu hij over de piek van zijn carrière heen is, neemt Kompany de dagen zoals ze komen. De lessen van vijftien jaar profvoetbal. Te ver vooruit kijkt hij niet meer, maar liefst wil hij nog enkele jaren voetballen. En zolang hij op training en in wedstrijden niet voelt dat hij moet onderdoen voor zijn ploegmaats, zal dat op het allerhoogste niveau zijn. Bij voorkeur bij Manchester City, de club waarmee hij is vergroeid en waar hij het gezicht van een generatie is geworden. Zijn meest succesvolle aanvoerder ooit. Zijn ambassadeur.

Erkenning

Toch is zijn toekomst bij de club op dit moment niet zeker. De directie van Man City nam nog geen enkel initiatief om zijn aflopende contract open te breken. “De situatie met City is erg simpel”, herhaalde Kompany vorige week. “Ik heb een extreem goede relatie met ieder lid van de club. Ik heb dus geen enkele behoefte om constant over mijn contract te praten. Ik zit in een comfortabele situatie met goede mensen. En we zullen samen knopen doorhakken.”

Dat gebeurt binnenkort, verzekeren ze binnen de club. De gesprekken zijn op de langere baan geschoven door een nieuwe blessure. Als hij weer fit is - hij staat alweer bijna zes weken aan de kant met spierproblemen - zal de technische leiding stappen nemen. Bij City willen ze Kompany met een zachte hand naar het eind van zijn loopbaan leiden. Erkenning voor bewezen diensten. Verwacht wordt dat ze hem een nieuw eenjarig contract aanbieden, maar wel aan verminderde voorwaarden tegenover zijn huidige overeenkomst die hij op 13 augustus 2014 tekende. Op weekbasis zou hij zo’n 130.000 euro per week verdienen. Zou het overigens toeval zijn dat Puma, vanaf volgend seizoen kledij- en materiaalsponsor van City, onder andere Kompany heeft vastgelegd als een van zijn uithangborden?

Ook Pep Guardiola heeft geen bezwaar tegen een verlengd verblijf. De voorbije maanden sprak hij de hoop uit dat Kompany volgend seizoen nog in Manchester rondloopt: “Dat is mijn wens.” Guardiola gebruikte Kompany dit seizoen slechts in een op vier wedstrijden, maar in de alles-of-nietsmatch tegen Liverpool, begin januari, bewees hij dat hij dit team nog altijd van waarde kan zijn met zijn aura, spirit, leiderscapaciteiten en zijn ervaring. Hij genoot. Een inspirerende kapitein in zijn eerste topper van het seizoen, niet toevallig in een match waar er gevochten moest worden. Het was het risico waard. Ook de zes weken blessureleed die volgden.

Zijn trainer erkent al die kwaliteiten. Als hij de kans krijgt, laat Guardiola het niet na om Kompany’s persoonlijkheid te loven, maar hij blijft ook hameren op diens fitheid. De twijfels bij zijn bedrijfszekerheid heeft Kompany nog niet kunnen uitwissen, ook al stond hij tussen begin juli en eind december amper twee weken aan de kant met een kleine spierkwetsuur. Minder spelen komt zijn lichaam ten goede.

Trainersdiploma

Zijn bijrol bij City is nog niet uitgespeeld. En na zijn actieve carrière kan Kompany, die bezig is met zijn trainersdiploma, in om het even welke functie binnen de City Group aan de slag.