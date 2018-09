City spoelt CL-opdoffer met forfaitcijfers door: Agüero scoort bij mijlpaal, Gündogan met beauty Redactie

22 september 2018

17u50 0 Cardiff City CAR CAR 0 einde 5 MCI MCI Manchester City Premier League De verrassende Champions League-nederlaag tegen Lyon is een beetje doorgespoeld. Manchester City boekte op het veld van rode lantaarn Cardiff City een overtuigende zege. Agüero scoorde in zijn 300ste City-match, Bernardo Silva, Gündogan met een fraaie treffer en Mahrez met zijn eerste goals voor City dikten aan. 0-5. Kompany bleef op de bank, De Bruyne is nog steeds geblesseerd.

Twintig minuten had Manchester City het lastig, maar nadien kwam de trein van de Engelse kampioen helemaal onder stoom. Sergio Agüero luisterde zijn 300ste partij voor City op met de openingsgoal – zijn 205de treffer voor The Citizens. Drie minuten later kopte de kleine Bernardo Silva met een fraaie curve binnen, Gündogan trof raak in de kruising. 0-3 aan de rust.

Na de koffie hetzelfde spelbeeld: a walk in the park voor City. Mahrez lukte zijn eerste in het plunje van zijn nieuwe werkgever, waarna hij enkele minuten voor tijd de forfaitscore vastlegde. Geen minuten trouwens voor Vincent Kompany, die aan de bank bleef gekluisterd. Kevin De Bruyne revalideert nog steeds van een knieblessure. City staat dankzij de zege op een tweede stek, achter Liverpool dat tot nu toe een perfect parcours aflegt.